Claudia Villafañe reveló nuevos detalles de la camiseta usada por Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial 86

Todo sucedió en una entrevista en la que se lució con la prenda tras sacarse un saco negro. También contó que los jugadores "no tenían" camiseta antes del partido.

A 24 horas del partido contra Inglaterra , en la semifinal del Mundial 2026 , Claudia Villafañe sorprendió con la camiseta que usó el astro Diego Maradona en el partido de la Copa 86 . En una entrevista, reveló detalles inéditos de la prenda y comentó cómo fue que la Selección terminó usando el modelo que hoy es icónico.

Invitada a El Trece, la mamá de Dalma y Gianina se quitó un saco negro con el que llegó al canal y dejó ver la camiseta en cuestión: “ Esto fue en México ‘86. Ellos tenían que usar la camiseta azul, la de suplente", presumió ante la mirada de las cámaras.

“ Tiene dos colores diferentes, el número que es plateado y no tenían los escudos bordados . Entonces las mismas chicas que limpiaban en la concentración, que hacían la comida y hacían todo, los cosieron como pudieron ”, recordó.

A modo de cierre, destacó: “Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0, así que... Y ahora juegan con la misma camiseta azul. Argentina pidió jugar con la camiseta azul, así que van a jugar con otro modelo, pero no va a ser la celeste y blanca”.

En otro orden de cosas, en un posteo con un claro guiño humorístico, "la Claudia" compartió una foto suya que ya se volvió un ícono en redes sociales: ella vestida con un vestido con medias y un tapado de piel.

La imagen, que ya recorrió las redes gracias a los memes, mostró una particularidad: en esta ocasión, estaba editada como si el tapado fuera con los colores de la Argentina. La histórica Primera Dama del fútbol argentino mostró la foto con una frase también conocida en el mundo digital: "Hermosa mañana, ¿verdad?".

Roberto Mariani, ayudante de Bilardo en el Mundial de 1986, reveló detalles íntimos del histórico partido ante Inglaterra

En la antesala de la histórica semifinal de una Copa del Mundo que jugarán Argentina e Inglaterra, en Estados Unidos, se van sumando voces que le dan más condimento al partido de este miércoles. En ese contexto, esta mañana habló Roberto Mariani, entrenador y ayudante técnico de Carlos Bilardo en los Mundiales de 1986 y 1990, en "Total Normalidad" quien recordó el épico partido ante Inglaterra en el Estadio Azteca.

"Bilardo era muy inteligente y sabía que no se podía politizar el tema. Dentro de cada uno estaban las consecuencias de lo ocurrido en Malvinas, pero en ese aspecto fue muy previsor y trato de que se pensara fundamentalmente en el fútbol", comenzó al recordar aquellos cuartos de final de 1986.

"Individualmente se sentía este clima, pero había que sustraerse para tener un rendimiento acorde. Eso pretendía Bilardo y así lo interpretaron los jugadores", agregó sobre cómo vivieron la previa.