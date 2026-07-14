La Unión Europea registrará su máximo de población previo a un declive inevitable + Agregar ámbito en









Con 450,6 millones de residentes, el bloque comunitario iniciará un retroceso en las próximas décadas según un estudio, el cual expone las dificultades de una sociedad envejecida.

Con 450,6 millones de habitantes, la población de la UE está a punto de alcanzar su máximo histórico y comenzará a disminuir en las próximas décadas. Unión Europea

Con un volumen actual de 450,6 millones de habitantes, la Unión Europea se encamina a tocar su techo demográfico antes de iniciar un retroceso paulatino en las siguientes décadas, según revela un reciente informe que expone las profundas implicaciones del envejecimiento social.

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El análisis, elaborado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, proyecta que el bloque comunitario continuará creciendo de manera leve hasta el año 2029, momento en el que rozará los 453,3 millones de residentes. A partir de ese punto de inflexión, comenzará un descenso constante que reducirá la población a unos 445 millones para mediados de siglo, y que se profundizará hasta los 398,8 millones al llegar al año 2100, una dimensión demográfica similar a la que Europa registraba a finales de la década de 1970.

Informe del Centro Común de Investigación (CCR), instituto adscrito a la Comisión Europea. Esta contracción coincide con un incremento inédito en la longevidad de los ciudadanos europeos. Impulsada por las mejoras en la calidad de vida y los progresos médicos, la esperanza de vida se situó en los 81 años en 2024, y las previsiones apuntan a que para finales de siglo las mujeres superarán los 90 años y los hombres los 86. Esta mayor supervivencia reconfigurará por completo la estructura social para el año 2050, cuando prácticamente uno de cada tres habitantes tendrá 65 años o más, en comparación con la proporción actual de uno de cada cinco.

La transformación demográfica plantea desafíos de gran envergadura para las administraciones europeas, que deberán hacer frente a la falta de mano de obra, a una mayor presión presupuestaria y a tensiones crecientes en los servicios de salud, educación y cohesión territorial. No obstante, el propio informe identifica un importante nicho de oportunidad económica en la llamada economía plateada, orientada al desarrollo de tecnologías, bienes y servicios especializados para la población de la tercera edad.

Productividad, empleo e inmigración: las claves para el mercado laboral de la UE Para amortiguar el impacto de la reducción de la fuerza laboral, Bruselas enfatiza la necesidad de elevar la productividad y optimizar el mercado de trabajo actual, donde todavía existe un amplio margen de mejora. En este sentido, cerca de la quinta parte de la población en edad activa permanece fuera del empleo, persiste una brecha laboral de género de diez puntos porcentuales y unos ocho millones de jóvenes se encuentran sin estudiar ni trabajar.

El documento también destacó que, si bien la llegada de inmigrantes resulta clave para sostener la actividad económica y paliar el envejecimiento, los flujos migratorios por sí solos no serán suficientes para revertir la tendencia demográfica a largo plazo.

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