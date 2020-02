Lavagna: "El FMI no va a trabajar para la Argentina"

“Ni es el Fondo durísimo de hace 15 años ni va a trabajar para resolver los problemas de Argentina”, remarcó el economista; y a su criterio, el Gobierno “ha puesto el centro de toda la atención en el tema deuda. Con eso hay que tener cuidado. Los temas de deuda son complicados, llevan tiempo. Esto de que ‘no se puede hacer tal o cual cosa hasta que no se resuelva el tema de la deuda’ tiene una parte de verdad, pero no hay que exagerarlo”.

El exministro confió, en otro aspecto, que le dijo a Alberto Fernández que no consideraba que fuera momento de armar el Consejo Económico y Social que el Presidente le propondría conducir.

“Con la rigidez actual, desde los productores de Vaca Muerta hasta los jubilados, pasando por jueces, diplomáticos y sindicatos, en donde todo el mundo se mantiene en su posición, es difícil cambiar, y si no se cambia, los resultados serán similares” a los de los últimos años, dijo Lavagna y confió que “le dije a Alberto Fernández que no creo que sea un momento adecuado para hacer un Consejo Económico y Social, porque veo en los distintos sectores, empresarios y sindicales, una actitud de no querer ceder en nada”.

“Mantenerse en esa línea es asegurarse de que el país no va a salir del estancamiento”, sostuvo Lavagna, y consideró que un organismo de esas características “tiene que dedicarse a cuestiones estratégicas de mediano y largo plazo, y permitirle al Gobierno que ha sido electo que proponga las distintas políticas en la coyuntura”.

Por otro lado, Lavagna se mostró a favor de la modificación de las jubilaciones de privilegio. “No puede haber, entre las jubilaciones más altas y más bajas, la diferencia que hoy hay”, dijo.