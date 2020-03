Leve recuperación de los créditos personales

Al respecto, Guillermo Barbero, socio de The First Capital, indicó que “la suba de febrero es la segunda consecutiva luego de 8 meses en descenso y reviste particular importancia dado que se materializa en un mes con menor proporción de días hábiles y generalmente muy afectado en su actividad por el receso vacacional”. Aseguró que “se aprecia un incremento en la oferta al público de estas operaciones, aprovechando la baja de tasas y la falta de alternativas seguras de colocación”.

Se trata de algunas de las primeras señales positivas de la política de baja de tasas de interés que impulsa el Banco Central que desde que asumió la nueva gestión redujo las

tasas de referencia de polí-

tica monetaria desde el 63%

al 40%.

Según indica el reporte privado, la mejora también se empieza a reflejar en el segmento de tarjetas de crédito.

Las operaciones a través plásticos registraron un saldo de $588.605 millones, lo cual significa una caída del 1,5% respecto al cierre del mes pasado pero con un crecimiento interanual llegó al 51,5%, en línea con la inflación del período.

“Durante el último mes la baja fue del orden de los $8.968 millones. La merma de febrero puede deberse a una cuestión operativa dado que la menor proporción de días hábiles bancarios puede influir en la cantidad de ciclos administrativos que contempla y por ende un menor alcance en los saldos de cierre”, aseguró.