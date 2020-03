Llegó a Argentina la mayor red global de gimnasios

“No hay otra membresía de fitness con un alcance de tal magnitud como ClassPass”, agrega Ezequiel Bucai, CEO de Clickypass, quien se integra a ClassPass como Head of Partner Development for Chile and Argentina.

ClassPass cuenta con la mayor red de centros de entrenamiento en el mundo y ofrece a los miembros acceso a más de 30.000 gimnasios y centros deportivos. Los clientes pueden usar una membresía a nivel mundial en 30 países que abarcan los 5 continentes.

Tiene sede central en Nueva York y fue fundada en 2013. La compañía recaudó recientemente una Serie E de u$s285 millones dirigida por L Catterton y Apax Digital, recibiendo una valuación de más de 1.000 millones de dólares para convertirse en la primera compañía en alcanzar este hito en 2020.

Dentro de las innovaciones al servicio que se introducirán con esta operación se incluye el sistema global de créditos de ClassPass, que permite a los miembros obtener una mayor flexibilidad de su membresía. Es un algoritmo basado en machine learning para dinamizar la oferta de actividades, lo que permite a los usuarios y centros deportivos maximizar el valor que obtienen de la plataforma.

Esta adquisición se da en el marco de la reciente decisión estratégica de ClassPass de crecer y expandirse dentro de América Latina, y se da en conjunto con la adquisición de MuvPass, la red de fitness líder en Chile.