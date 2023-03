Lo que se dice en las mesas

Si la “gente de a pie” escuchara las conversaciones y análisis de las mesas de operaciones del mercado financiero, sobre la coyuntura y perspectivas, donde nadie se guarda nada y habla sin pelos en la lengua, seguro se tomaría un cóctel, doble, de whisky y clonazepam. Sin entrar, por ahora, en los números finitos, la situación es más o menos la siguiente: el Gobierno no puede perder abril. El panorama de las reservas es acuciante. Con la actual posición de reservas netas no pasa de un mes. Hoy todos miran a Washington esperando el guiño del FMI que dé rienda suelta al próximo desembolso, así Economía le puede pagar los vencimientos, y le quedan algunas miguitas. Pero el partido se juega con lo que el agro tenga para liquidar ya con la sequía llave en mano. Por eso se aguarda todo tipo de incentivo para que los agroexportadores anticipen la liquidación de divisas. El segundo trimestre es clave para el mercado. Entre abril y junio, el equipo Massa tiene que acumular todas las divisas que pueda para atravesar la transición de las PASO al 10-D. Ante la anorexia de reservas todos miran quién será la próxima víctima del cepo. No hay mucho para elegir. Así que se esperan nuevos apretones al torniquete de las importaciones, y una que otra nueva restricción, sobre todo si la demanda sigue picante como en el primer trimestre. Mucho se habla de los compromisos financieros y comerciales. ¿Qué harán las empresas? Un gestor arrojaba dos datos para enturbiar aún más el panorama de las reservas: el 9 de julio vencen soberanos por u$s810 millones y hay otros u$s1.550 millones de vencimientos privados. A nivel corporativo, la mayor parte se concentra en manos de YPF.