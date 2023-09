Lo que se dice en las mesas

Se comentaron también, en este Zoom reservado con clientes, las penurias de las empresas que contrataron cobertura pero la devaluación fiscal hizo estragos en sus balances. Sobre la inflación, las estimaciones de EcoGo dan cuenta que agosto estaría por encima del 11% y setiembre que la tenían en casi 13% ahora con el relevamieno de la primera semana les da entre 10 y 11%. Mirando para adelante, consideran que hoy la opción, como en el 2015, del gradualismo, no está. Se requiere un shock de precios relativos del vamos y establezca un ancla creíble. Por eso advierten que la pregunta ya no es shock o gradualismo, sino shock controlado o descontrolado que escale la nominalidad en forma permanente, ya sea porque se supuso que el dólar iba a tener un techo que no tuvo (Cavallo 1982) o porque se supuso que la puja distributiva no escalaba detrás (Rodrigazo en 1975). Por eso el desafío del próximo gobierno será pegarle de entrada porque después tiene las elecciones de medio término. Al respecto, recordaron que Menem tardó dos años en estabilizar. Montoya aportó, con su aveza mirada política, una curiosidad: no se entiende el error de los spot de campaña oficial en los “que no se pide el voto”. También planteó dudas sobre quiénes serán los generales y coroneles que acompañen a un futuro Milei presidente, de quien señaló que no era De la Rua.