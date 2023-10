Ecos de la elección: gurúes, consultores y operadores analizan el antes y el después del balotaje

Mientras la clase dirigente y política, en general, sigue actuando y dejando claro que no está a la altura de los desafíos del país, la gente combate con los crecientes problemas cotidianos.

Develado el misterio ahora es otro partido, para ambos contrincantes del balotaje del 19-N . Pero mientras la clase dirigente y política, en general, sigue actuando y dejando claro que no está a la altura de los desafíos del país, la gente combate con los crecientes problemas cotidianos . Como reflejo de que la crisis llega a todos los rincones y segmentos, comenzaron a implosionar los jardines de infantes privados que jaqueados por la renovación de los alquileres deciden cerrar con las obvias consecuencias para las familias de cada comunidad.

Tras los resultados de la primera vuelta, la sorpresa no solo la trajo Massa que se metió en el balotaje sino con los números que lo hizo y el alto porcentaje de retención de voto de las PASO y la migración de otros espacios. Los analistas conversan con los operadores de las mesas imaginando primero cómo será, si gana, la auto transición hacia el 10 de diciembre. Pero el consenso es que hoy no está claro quién gana, qué capacidad de persuasión tendrán Massa y Milei, y cómo pegaron en la gente las nuevas alianzas. Hay mucha incertidumbre y no se sabe si se despejará antes del balotaje.