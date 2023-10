Balotaje en vivo: Barrionuevo le retiró su apoyo a Milei tras el acuerdo con Bullrich

Live Blog Post

Guido Sandleris negó contactos con Javier Milei pero dijo que lo votará

El último presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del gobierno del ex mandatario Mauricio Macri, Guido Sandleris, negó haber tenido contactos con el candidato a presidente Javier Milei (LLA), aunque anticipó que su apoyo en el balotaje será para el libertario.

El ex funcionario aclaró a través de un mensaje en las redes sociales que no participó de "ninguna reunión" con Milei y aseguró: "Que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio".

