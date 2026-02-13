La plataforma digital de PAMI que unifica todas las gestiones de la obra social + Seguir en









Conocé los detalles para acceder a la aplicación que centraliza los trámites del instituto.

El acceso a prestaciones se enmarca en el nuevo esquema digital que PAMI impulsa para 2026.

PAMI profundizó el uso de su ecosistema digital y convirtió a su aplicación en el eje operativo de la obra social, al centralizar en un sólo canal trámites médicos, administrativos y de validación de identidad.

La herramienta pasó a funcionar como herramienta obligatoria para acceder a recetas electrónicas, credenciales y turnos, un esquema que busca reducir demoras y ordenar la atención en farmacias y centros de salud.

El avance responde a la necesidad de optimizar recursos y mejorar la trazabilidad del sistema sanitario, en un contexto de alta demanda prestacional. Desde el organismo explican que la unificación digital evita superposiciones, reduce gestiones presenciales y limita el uso de documentación física, lo que impacta en costos operativos y tiempos de atención para afiliados y prestadores.

mi pami Cómo funciona Mi PAMI Mi PAMI opera como un panel único de información personal, médica y administrativa, accesible desde el celular o una computadora. A través de la cuenta habilitada, el afiliado puede acreditar identidad, consultar su cartilla, gestionar turnos y presentar documentación digital, sin necesidad de impresión ni validaciones presenciales adicionales.

La plataforma utiliza mecanismos de autenticación que respaldan la operatoria diaria, en especial en farmacias y consultorios. La credencial digital con código QR cumple la función de validar afiliación en tiempo real, lo que reemplaza firmas manuscritas y sellos físicos, y ordena el circuito de atención en todo el país.

Gestiones que se pueden realizar La aplicación reúne un conjunto amplio de trámites que antes requerían visitas a agencias tales cómo: Consulta y descarga de recetas electrónicas

Visualización del historial médico

Acceso a la cartilla de prestadores

Solicitud de turnos

Asistencia para emergencias Otro punto central es la posibilidad de autorizar a terceros para operar la cuenta, una función clave para afiliados con dependencia o dificultades de movilidad. En el ámbito farmacéutico, el uso de recetas digitales facilita el acceso a coberturas vigentes, incluidas aquellas que alcanzan el 100% en tratamientos específicos, siempre que la cuenta esté activa. pami Cómo descargar Mi PAMI en el celular La aplicación Mi PAMI está disponible para teléfonos con sistema Android e iOS, y se descarga de forma gratuita desde las tiendas oficiales. Una vez instalada, el afiliado debe validar su identidad y completar el registro, paso necesario para habilitar todas las funcionalidades operativas. El proceso de descarga y activación resulta clave para evitar rechazos en farmacias y centros médicos, ya que las credenciales sin QR o las cuentas inactivas pierden validez operativa.

Temas PAMI