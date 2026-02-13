Se incendió un depósito de la Policía Federal en Barracas + Seguir en









El fuego se inició en un playón con autos destinados a compactación y se extendió a un galpón lindero.

Dotaciones de Bomberos de la Nación y de la Ciudad trabajaron durante más de dos horas para controlar las llamas.

Un enorme incendio se desató este viernes en un depósito de la Policía Federal, en el barrio porteño de Barracas. El hecho comenzó cerca de las 15 horas, y aunque aún no se tiene certeza que lo ocasionó, habría comenzado en un terreno aledaño al deposito federal, en un playón de autos en desuso a la espera de compactación.

Ambos terrenos funcionan como depósitos, aunque el que habría originado el foco ígneo sería el del deshuesadero de vehículos, mientras que los de la parcela vecina estaban guardados a disposición. Un fuego de “proporciones considerables” acabó con cuatro de los autos que se podrían haber utilizado para la unidad de investigaciones de la Policía Federal.

Cómo fue el operativo y qué daños provocó el fuego Incendio de la Policía Federal Barracas El incendio de un depósito de la Policía Federal visto desde la Av Velez Sarsfield por un conductor X El predio afectado, de amplias dimensiones, combina un playón a cielo abierto con aproximadamente cuatro galpones y un área donde también funciona un taller de automotores. Esa disposición, con vehículos acumulados y estructuras contiguas, favoreció que el fuego se propagara con rapidez y sin demasiadas barreras físicas que contuvieran el avance inicial de las llamas.

De acuerdo con el parte oficial difundido tras el siniestro, el foco ígneo se expandió velozmente hasta tomar uno de los galpones, desde donde comenzó a levantarse una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos del sur porteño, generando alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Frente a ese escenario, trabajaron en conjunto dotaciones de Bomberos de la Policía Federal y de la Ciudad, que montaron un operativo coordinado para aislar el sector comprometido y evitar que el fuego alcanzara otras áreas del predio. Para ese momento, al menos cuatro vehículos que se encontraban apilados y aguardando su compactación ya habían sido alcanzados por las llamas y resultaron seriamente dañados.

Finalmente, pasadas las 17.30, los equipos lograron contener y extinguir el incendio tras más de dos horas de tareas intensas. El episodio no dejó personas heridas ni obligó a evacuar viviendas cercanas, aunque sí provocó daños materiales significativos dentro del depósito y pérdidas en unidades que estaban bajo resguardo oficial.