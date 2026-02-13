Sigue creciendo la influencia de un gobernador en el Congreso: incorporó dos diputados a su bloque + Seguir en









Se trata de Gustavo Sáenz, quien logró absorber la bancada de País Federal a su espacio, denominado Innovación Federal.

Claudio Fernández, Gustavo Sáenz y Gerardo González.

Luego de la primera sesión del año en la Cámara de Diputados, en la que el Gobierno logró aprobar los dos proyectos que presentó, la composición del recinto anunció una modificación: el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González anunciaron la disolución de su bloque, País Federal, para sumarse a Innovación Federal, que se ratifica como la cuarta fuerza ahora con nueve miembros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hasta la llegada de sus nuevos integrantes, Innovación Federal solo contaba con los diputados que responden a los oficialismos provinciales de Misiones y Salta. Precisamente el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, se reunió con los dos legisladores antes de que se anunciase su traspaso de bloques.

En diciembre, Sáenz intentó impulsar un interbloque que incluyese a representantes alineados a los gobernadores de Catamarca, Tucumán y Neuquén, pero en todos los casos prefirieron conservar su autonomía. También trascendió la posibilidad de incorporar a los dos miembros del MID, pero finalmente se anexaron a un interbloque con el PRO y la UCR.

Otro de los movimientos que se le atribuye a la negociación de Sáenz y de los miembros de Innovación Federal fue la designación de Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación. En ese marco, también fueron seleccionados representantes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria, quedando excluido el PRO -la tercera fuerza en la Cámara de Diputados.

Vega Outes Biella Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella, diputados salteños de Innovación Federal. País Federal era producto de una fragmentación de La Libertad Avanza y, en su denominación previa de Coherencia, llegó a contar con otras dos diputadas: Marcela Pagano -quien mantuvo el nombre Coherencia como unibloque- y Lourdes Arrieta -quien se sumó a Provincias Unidas-.

Aunque en la primera sesión del año los diputados de Innovación Federal levantaron el perfil en su cantidad de intervenciones con respecto a su habitual participación en el período 2023-2025, todos votaron -al igual que sus dos nuevos integrantes- a favor del proyecto de Régimen Penal Juvenil y del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Cómo está compuesta la Cámara de Diputados Tras el recambio legislativo, los bloques de la Cámara de Diputados y su composición son: La Libertad Avanza: 95 diputados.

95 diputados. Unión por la Patria: 93 diputados.

93 diputados. Provincias Unidas: 18 diputados.

18 diputados. PRO: 12 diputados.

12 diputados. Innovación Federal: 9 diputados.

9 diputados. UCR: 6 diputados.

6 diputados. Frente de Izquierda: 4 diputados.

4 diputados. Independencia: 3 diputados.

3 diputados. Elijo Catamarca: 3 diputados.

3 diputados. Encuentro Federal: 2 diputados.

2 diputados. Coalición Cívica: 2 diputados.

2 diputados. MID : 2 diputados.

: 2 diputados. Producción y Trabajo: 2 diputados.

2 diputados. La Neuquinidad: 1 diputada.

1 diputada. Defendamos Córdoba: 1 diputada.

1 diputada. Adelante Buenos Aires : 1 diputada.

: 1 diputada. PJ San Luis: 1 diputado.

1 diputado. Por Santa Cruz : 1 diputado.

: 1 diputado. Coherencia: 1 diputada.2023-2025