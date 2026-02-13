La estrella de Donald Trump en Hollywood fue alterada con imágenes donde aparece junto a Jeffrey Epstein

La emblemática baldosa del mandatario fue intervenida con fotos que lo muestran junto al financista condenado y una instalación que alude a la documentación judicial recientemente difundida sobre el caso.

Imágenes históricas muestran a Donald Trump junto a Jeffrey Epstein en eventos sociales en Estados Unidos, años antes de que el financista fuera condenado por delitos sexuales.

La estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood amaneció este viernes con una intervención que incluyó fotografías del presidente estadounidense junto a Jeffrey Epstein y una instalación que simulaba un mueble con archivos, en alusión directa a la causa judicial que rodea al fallecido financista.

La acción se realizó sobre el emblemático sector turístico de Hollywood Boulevard , donde se encuentra el reconocimiento otorgado al mandatario antes de su llegada a la Casa Blanca.

Según trascendió en redes sociales, la intervención incluyó imágenes en las que se ve a Trump posando junto a Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en 2019 mientras estaba detenido. También se colocó un mueble simbólico que hacía referencia a los llamados “archivos Epstein”.

Hace algunas semanas se difundieron más de 5.300 documentos vinculados al caso, que contienen alrededor de 38.000 menciones al nombre de Trump, su esposa y su club Mar-a-Lago , en Florida.

El famoso médico Mehmet Oz , conocido por su pasado en televisión como Dr. Oz y actual funcionario de salud de Donald Trump, invitó al financista Jeffrey Epstein a una fiesta de San Valentín , según información de unos últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense . El hecho data de 2016 y existe más de un registro con su nombre, incluida un presunto encuentro grupal.

Actualmente, Oz es administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de la gestión republicana y la revelación demuestra que el fallecido financista mantenía vínculos con figuras prominentes de la política, las finanzas, los negocios y el mundo académico, entre otros.

Oz, exmédico famoso en la televisión, envió la invitación casi una década después de que se conocieran los primeros cargos de delitos sexuales contra Epstein, en julio de 2006. El correo electrónico, con fecha del 1 de febrero de 2016 y dirigido por el hoy funcionario y su esposa a Epstein, tiene como asunto "Celebración del día de San Valentín de Mehmet y Liza Oz" y contiene un enlace a una invitación digital.

Si bien no está acusado de ningún delito en relación con Epstein, el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a una solicitud de comentarios. Además, Oz aparece varias veces más en los archivos, incluyendo un correo electrónico enviado desde una cuenta a su nombre a Epstein el 1 de enero de 2016, cuyo asunto es "Dr. Oz".

El cuerpo del mensaje está completamente censurado. Por su lado, el fundador del Instituto de Investigación de Medicina Preventiva Dean Ornish invitó a Epstein a un evento que organizó en 2014 en el que Oz fue orador, pero al parecer el financista no pudo asistir.

El nombre de Oz también aparece en un punteo de personas descripto como "lista actualizada de sí para mañana por la noche" en un correo electrónico de 2012 de una mujer desconocida con el asunto "Domingo 9 de diciembre Los Miserables". Hoy con 65 años, Oz ganó prominencia nacional como cirujano cardiotorácico y personalidad televisiva, presentando "The Dr. Oz Show" durante más de una década, donde brindaba consejos médicos.