Los mejores seguros de viaje en septiembre 2026: comparativa y análisis de cobertura + Agregar ámbito en









Las mejores opciones según costo, asistencia médica, cancelaciones, equipaje y otros beneficios para elegir bien antes de salir.

Elegir un buen seguro puede hacer la diferencia ante cualquier imprevisto durante el viaje. Magnific

Contratar un seguro antes de salir de viaje puede evitarte gastos inesperados si es que aparece un problema médico, se cancela un vuelo o se pierde el equipaje. Pero no todos ofrecen los mismos beneficios ni cuestan lo mismo, así que para hacer un buen negocio y estar completamente cubierto, es fundamental comparar las alternativas.

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Se analizó distintas compañías y se las calificó según determinados factores como la calidad de las prestaciones y relación entre precio y beneficios. Su selección permite conocer cuáles son las opciones mejor puntuadas para septiembre de 2026.

Forbes Advisor comparó distintas opciones según cobertura, precio y beneficios incluidos. Magnific Ranking de los mejores seguros de viaje, según cobertura y precio La lista está encabezada por Travel Insured, con una calificación de 5 puntos sobre 5. También fue la que más puntos recibió en el índice precio-valor usado para comparar cuánto es lo que ofrecen las compañías frente a lo que cobran. El ranking queda de la siguiente manera:

Travel Insured : 5 puntos y un índice precio-valor de 5

: 5 puntos y un índice precio-valor de 5 Tin Leg : 4,8 puntos y un índice precio-valor de 5

: 4,8 puntos y un índice precio-valor de 5 IMG : 4,7 puntos y un índice precio-valor de 5

: 4,7 puntos y un índice precio-valor de 5 HTH Worldwide : 4,6 puntos y un índice precio-valor de 5

: 4,6 puntos y un índice precio-valor de 5 PrimeCover : 4,6 puntos y un índice precio-valor de 3

: 4,6 puntos y un índice precio-valor de 3 Seven Corners : 4,6 puntos y un índice precio-valor de 4

: 4,6 puntos y un índice precio-valor de 4 Aegis : 4,5 puntos y un índice precio-valor de 5

: 4,5 puntos y un índice precio-valor de 5 Battleface : 4,5 puntos y un índice precio-valor de 5

: 4,5 puntos y un índice precio-valor de 5 WorldTrips: 4,5 puntos y un índice precio-valor de 4 Para calcular ese indicador, se dividió la calidad conjunta de las prestaciones por el costo del plan más completo de cada una de las empresas. Esto permite mirar más allá del precio y comparar cuánto recibe el cliente por lo que paga.

La asistencia médica, el equipaje y las cancelaciones son algunos de los puntos clave a revisar. Magnific Coberturas indispensables: lo que tu póliza debe incluir sí o sí El precio no debería ser el único punto a mirar, ya que una póliza completa puede ayudar frente a distintos problemas que aparecen antes o durante las vacaciones. Entre las protecciones principales se encuentran:

cancelación e interrupción, para recuperar gastos prepagos y no reembolsables en las situaciones contempladas por la póliza

demoras, que pueden cubrir gastos extra generados por retrasos

emergencias médicas, para afrontar atención, estudios o internaciones durante la estadía

evacuación médica, especialmente importante si es necesario trasladarse hasta un centro adecuado

pérdida, robo o daño del equipaje

demora del equipaje, para cubrir compras necesarias mientras llegan las valijas Los montos y condiciones cambian entre empresas, por eso, una alternativa más barata no necesariamente es la más conveniente si tiene límites bajos o deja afuera una prestación importante para el destino elegido. También hay que revisar las exclusiones y los tiempos mínimos para que una prestación empiece a funcionar. Algunas pólizas permiten sumar coberturas extra para tener mayor flexibilidad antes de viajar. Magnific Cancelación sin motivo (CFAR): ¿cuándo vale la pena pagar este adicional? Las pólizas tradicionales permiten cancelar y pedir una devolución únicamente cuando el motivo está incluido entre las causas aceptadas. El Cancel For Any Reason (CFAR) amplía esa protección y permite desistir por razones que no suelen tenerse en cuenta. Esa flexibilidad tiene un costo extra y no suele devolver el 100% del dinero perdido. Generalmente hay que contratar el adicional dentro de los primeros días posteriores al pago inicial del viaje y que los reintegros suelen cubrir entre el 50% y el 75% de los gastos no reembolsables. También se exige cancelar con anticipación y no cuando faltan tan solo unas horas para salir. El CFAR puede ser más útil cuando se pagó mucho dinero por adelantado y existe la posibilidad de cambiar de planes por un motivo que una póliza tradicional no reconoce.

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