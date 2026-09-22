Los líderes de la UIA se reúnen con el secretario Pablo Lavigne: qué planteos llevará la entidad + Agregar ámbito en









Los representantes de la industria serán recibidos esta mañana en el Palacio de Hacienda. En el Día de la Industria, Rappallini le pidió al Gobierno "un puente" para que el sector pueda atravesar el cambio de modelo.

Luis Caputo, ministro de Economía y el Secretario de Producción Pablo Lavigne junto a Martín Rappallini, titular de la UIA, y su equipo, en un encuentro anterior.

El secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, recibirá este martes al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en un nuevo encuentro en el cual se buscará recomponer la relación de la entidad con el Gobierno, confirmaron a Ámbito fuentes del Palacio de Hacienda y de la central fabril.

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Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, considerara que los que proponen políticas industriales "son tarados", la impronta de la nueva reunión con los empresarios será resetear el vinculo, en un contexto de fuerte caída de la actvidad de las fábricas. Ahora Caputo está en Nueva York como parte de la delegación del presidente Javier Milei que va a hablar en la Asamblea de la ONU.

Los pedidos y reclamos de la industria Dos temas preocupan particularmente a los industriales, que a principios de este mes llevaron a Buenos Aires para celebrar el Día de la Industria en Malvinas Argentinas: los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra las cuentas de las pyme y el contrabando por la frontera norte. A todo ello se suma el costo de la energía.

Dentro del abanico de pedidos y reclamos, la central fabril también elevó su queja con la reciente medida de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que impide las operaciones en las cuenta comitentes con cheques.

Ese fue otro golpe de gracia para muchas empresas que usaban el mecanismo para evitar el impuesto a los Débitos y Créditos bancarios. además era una manera de cobrar cheques de sus clientes y sostener el flujo de caja ante embargos del fisco.

Rappallini estuvo esta semana en Paraná, Entre Ríos, en una jornada organizada por la Unión Industrial local. Durante su discurso, el presidente de la UIA planteó la necesidad de recuperar la actividad económica y de prestar mucha atención a la microeconomía, porque esta termina impactando en la macroeconomía. “Tenemos que crecer para consolidar la estabilización, pero para crecer tenemos que trabajar fuertemente sobre la competitividad”, dijo Rappallini. El líder de la UIA volvió a proponer “un puente” para que las empresas industriales, especialmente las pymes, puedan atravesar este momento. Rappallini hizo hincapié en los desafíos fundamentales que enfrenta la industria argentina: presión tributaria, competencia desleal con dumping y contrabando, escaso financiamiento, falta de infraestructura y desafíos elevados en materia educativa. El presidente de la UIA pidió entender la educación como una de las principales políticas productivas e industriales para la Argentina.