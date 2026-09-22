George Michael será homenajeado en los MTV Video Music Awards con un show tributo

Raye, Sombr y Teddy Swims participarán en el homenaje al fallecido cantante, que murió en 2016 a los 53 años.

A casi 10 años de su muerte el cantante será homenajeado en los VMAs.

George Michael será homenajeado en los MTV Video Music Awards 2026 , que se celebrarán el domingo en Los Ángeles.

Raye, Sombr y Teddy Swims participarán en el homenaje al fallecido cantante, que murió en 2016 a los 53 años. Adam Blackstone será el director musical del espectáculo homenaje.

Michael, ganador en cuatro ocasiones de los premios VMA, fue galardonado con el premio Video Vanguard de MTV en 1989 . Uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos, Michael lanzó su álbum más emblemático, "Faith" , hace 40 años.

Este año también se estrenará el álbum en directo George Michael: The Faith Tour el 6 de noviembre y la película George Michael: The Faith Tour , en cines de todo Estados Unidos el 11 de diciembre.

Como ya se anunció, Nirvana recibirá este año el premio Video Vanguard Award, mientras que Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA Artist Director Honors .

Snoop Dogg será el presentador de la ceremonia, que comenzará con una actuación de Madonna, quien encabeza la lista de nominados con 13 menciones. Otros artistas que se presentarán serán Gener8ion, Yung Lean, Lisa, Shaboozey, Gunna y Sienna Spiro.

Entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones también se encuentran Swift, con 9, Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con 7 cada una, y Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson, con 5 cada uno. En la categoría principal, Video of the Year, están nominados Grande, Mars, GENER8ION, Madonna, Carpenter y Swift.

Cómo y dónde ver los MTV Video Music Awards 2026

En Argentina, los MTV VMAs 2026 se podrán ver en vivo a través de la plataforma de streaming Paramount+ este domingo a las 20:30hs. También se podrá seguir el contenido a través de la señal de cable de MTV y la plataforma complementaria Pluto TV, con disponibilidad de contenidos y resúmenes al día siguiente de la gala.