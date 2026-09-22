Menos pantallas y más salidas al aire libre: cuánto impactan los gastos típicos y ocasionales de la primavera

El cambio de estación impulsa el gasto en actividades al aire libre, gastronomía y deporte, reduciendo el tiempo frente a las pantallas. El detalle de los cambios de consumo con el clima más agradable y las escapadas turísticas, en la nota.

Un informe releva cuáles son los consumos y actividades que priorizan los argentinos con la llegada de la primavera. Allí se plasma la intención de reducir el tiempo frente a las pantallas, para disfrutar más del aire libre y el protagonismo del deporte como espacio de encuentro y socialización.

El estudio es realizado por la consultora Focus Market, encabezada por Damían Di Pace. El director de la consultora señaló que "con la llegada de la primavera, se observa una marcada preferencia temporal en el gasto de los consumidores hacia actividades vinculadas con el disfrute social y el bienestar personal" .

De esa manera, Di Pace sostiene que los servicios gastronómicos y turísticos registran un repunte, impulsados por el clima más cálido que invita a las salidas y escapadas de fin de semana , mientras que la indumentaria estacional cobra protagonismo en la renovación de guardarropas. Al mismo tiempo, los gimnasios experimentan un aumento en la demanda, reflejo de la búsqueda de hábitos saludables y preparación física de cara al verano.

Los gimnasios experimentan un aumento en la demanda, reflejo de la búsqueda de hábitos saludables y preparación física de cara al verano.

La consultora estipuló ciertos gastos extra que se suman al presupuesto familiar, con la llegada del clima más agradable. Dentro de los consumos preferidos de la temporada primaveral, salir a un bar tres veces al mes representa un costo adicional de $73.900 , a los que se suman $60.600 en caso de tomar helado cuatro veces al mes y $90.000 por la cuota mensual del gimnasio. En conjunto, estos hábitos habituales demandarán un desembolso extra estimado en $224.500 mensuales por persona.

Ante la caída en las ventas minoristas, los comercios enfocados en la temporada primaveral apuestan a promociones, descuentos y opciones de financiamiento para reactivar la demanda. Según Damián Di Pace, director de Focus Market, estas herramientas buscan captar a un consumidor más cauteloso con su presupuesto, pero dispuesto a realizar consumos asociados al cambio de estación, en un esfuerzo del sector por sostener la actividad frente al debilitamiento del consumo general.

Para el caso de los gastos de primavera ocasionales con mayor nivel de preferencia, en el caso de que una persona regrese al gimnasio y tenga que renovar su equipo deportivo, si compra una remera, un short o calza y un par de zapatillas gastará $329.170.

Quienes opten por una escapada de primavera a Villa General Belgrano en pareja, incluyendo aéreos y tres noches en hotel tres estrellas con desayuno, deberán contemplar un presupuesto de $1.160.220. Al sumar este viaje a la renovación de indumentaria deportiva, el gasto ocasional de la temporada alcanza los $1.489.390, lo que refleja un incremento interanual del 24% en comparación con los $1.201.220 registrados en 2025.

Gastronomía primaveral

Con la llegada de los días templados, las salidas a cervecerías artesanales se afianzan entre los consumos habituales de la primavera. Según el relevamiento comparativo respecto de 2025, una pinta cuesta hoy $7.000 en horario regular y $5.900 durante el happy hour, registrando una suba interanual del 17%.

El relevamiento gastronómico incluyó además las opciones de menú más demandadas. El combo de hamburguesa con papas y una pinta de cerveza alcanzó los $24.900, registrando un incremento interanual del 25%. Por su parte, la alternativa de porción de papas fritas con dos pintas se ubicó en $24.500, acumulando una suba del 20% en comparación con 2025.

Si hay un consumo habitual que se acelera con los primeros calores de la primavera, es el helado. Según el relevamiento sobre la misma muestra de heladerías respecto de 2025, el rubro acumula un incremento interanual promedio del 35%. Actualmente, el kilo cotiza en un rango de $18.000 a $32.000, pudiendo superar esa marca en heladerías de nicho, en tanto que la medida de un cuarto kilo se ubica entre los $6.500 y los $12.000.

Salir a bares, consumir helado y asistir al gimnasio suman $224.500 mensuales por persona en gastos habituales.

Empieza la temporada de los gimnasios

Entre los hábitos recurrentes que cobran fuerza con la llegada de la primavera, la actividad física en gimnasios ocupa un lugar central. De acuerdo con el relevamiento comparativo en cadenas y centros de barrio respecto de 2025, la cuota mensual registra un aumento interanual promedio del 50%.

Dentro de los gastos ocasionales asociadas al regreso al gimnasio, la renovación de indumentaria deportiva representa un desembolso clave. El relevamiento de prendas de primera marca, que incluye zapatillas ($197.000), un short o calza ($82.500) y una remera ($50.000), ubica el costo del equipo básico en $329.170, acumulando un incremento interanual del 15% frente a 2025.

El rubro turístico

Con el inicio de la primavera, el turismo se consolida entre las gastos ocasionales más esperados. Focus Market realizó un relevamiento enfocado en viajes para dos personas, analizando el presupuesto necesario para visitar tres de los destinos nacionales más elegidos de la temporada, contemplando traslados en aéreo o colectivo de larga distancia y tres noches de alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026.

Los tres destinos más elegidos por los argentinos y sus precios son los siguientes:

El viaje a Córdoba (Villa Gral Belgrano) en micro + hotel, tiene un valor de $712.973 , y avión + hotel $1.160.217 (aumento interanual del 44% y 27%, respectivamente). Se toma el mismo hotel para sumar al valor del micro y avión.

en micro + hotel, tiene un valor de , y avión + hotel (aumento interanual del 44% y 27%, respectivamente). Se toma el mismo hotel para sumar al valor del micro y avión. En el caso de Misiones (Cataratas) el precio del micro + hotel es de $879.555 , y avión + hotel $1.381.389 (aumento interanual del 47% y 21%, respectivamente).

el precio del micro + hotel es de , y avión + hotel (aumento interanual del 47% y 21%, respectivamente). Por último viajar a Mendoza (San Rafael), si vamos en micro + hotel, tiene un valor de $730.549, y avión + hotel $1.071.454 (aumento interanual del 17% y 2%, respectivamente).

La primavera y el clima más favorable

A modo de conclusión, Damián Di Pace subrayó que “con la llegada de la primavera suele observarse una mayor predisposición de los hogares a incorporar actividad física, ya sea a través de gimnasios y clubes deportivos o de propuestas al aire libre. No se trata solamente de un fenómeno estacional: también refleja un cambio en las prioridades de consumo, donde el bienestar, la salud y la recreación ganan espacio dentro del presupuesto familiar".

Y agregó: "El clima más favorable y los días más largos funcionan como un incentivo adicional, mientras que gimnasios, clubes, clases grupales y actividades outdoor buscan captan parte de esa demanda."

Los gastos ocasionales incluyen renovar indumentaria deportiva y escapadas, mientras que la actividad física se consolida como un espacio de socialización.

La llegada de la primavera impulsa los encuentros al aire libre y reconfigura las formas de socializar. Según datos globales de una app de seguimiento deportivo, la suma de mujeres a clubes deportivos creció un 89% y la participación en grupos de running subió un 59%. Con un 59% de los encuestados prefiriendo el deporte para conocer gente, frente a solo un 14% que opta por los bares, la actividad física se consolida como una nueva red social de encuentros reales.

En ese marco, al consultar a los argentinos qué hábito recortarían para disfrutar del exterior, el 54% afirmó que reduciría las redes sociales, el 21% las series y streaming, el 10% los videojuegos y un 15% mantendría sus rutinas sin cambios.