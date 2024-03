Los mercados en el día 100: entre la euforia por el ajustazo y las dudas por la fragilidad del proceso

La foto del día 100 del Gobierno encuentra al mercado envuelto de euforia . Vuelan las acciones y los bonos , baja el riesgo país. La City celebra el ajustazo a velocidad récord de los primeros tres meses de Javier Milei con cuantiosas ganancias. No obstante, no hay cheque en blanco ni en la arena local ni en el eje Washington-Nueva York, y sobrevuelan las dudas respecto de la fragilidad del proceso en marcha .

En Washington, la preocupación pasa por la sostenibilidad social y política: que Milei y Luis Caputo no se pasen de rosca para que la continuidad del shock de ajuste no entre en riesgo. En un cuadro inédito, Gita Gopinath, la número 2 del FMI, y Mark Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, expusieron a un Gobierno a la derecha del propio organismo. Los enviados del norte celebraron la ortodoxia fiscal y monetaria y el plan de desregulación y achicamiento del Estado, pero plantearon su preocupación por “el impacto en los más vulnerables”. Gopinath incluso pidió moderar la licuación de jubilaciones y salarios.

De hecho, la negociación que inició el Gobierno con el Fondo de cara a un nuevo programa aparece como una posta clave para las ambiciones oficiales. Milei dijo que, si dispusiera de u$s15.000 millones más, abriría de inmediato el cepo cambiario y contó que la posibilidad de acceder a nuevo endeudamiento aparece en conversaciones con el organismo y con fondos de inversión de Wall Street. Los dólares frescos del FMI aún no están garantizados y, en estos primeros 100 días, tampoco hubo novedades respecto del financiamiento de bancos extranjeros que prometía el Presidente antes de asumir. Al menos por ahora, la postura del establishment financiero global pareciera ser “ver resultados concretos y sostenibles para terminar de creer”. Veremos qué pasa en las próximas semanas.

Mientras tanto, la consultora 1816, una de las más consumidas en la City, sintetizó el escenario. “En los primeros tres meses de Milei, el Gobierno avanzó fuerte en la corrección de desequilibrios macro”, señaló y enumeró: compra de divisas por parte del BCRA por más de u$s10.000 millones, superávit financiero, ajuste de precios relativos, desaceleración de la inflación en febrero tras el fogonazo inicial y la “paciencia” de la población a pesar de la caída de los ingresos y del consumo. “Más que esto el mercado no puede pedir”, afirmó.

Aunque matizó lo anterior. La consultora consideró que “la situación no deja de ser precaria, frágil” por dos razones: “Primero, porque la mejora de los fundamentos se basa en parte en cosas no sostenibles: las reservas suben por importaciones pisadas; hay superávit fiscal por licuación de jubilaciones, gastos no pagados (por ejemplo, Cammesa) e impuesto PAIS; y la inflación baja por la fuerte recesión y por el crawling peg de 2% mensual. Segundo, porque la aritmética política es desfavorable a Milei, como se vio en la votación de la Ley Bases en Diputados y del DNU en el Senado. El DNU sigue vigente, pero es una incógnita cómo votará la Cámara Baja”. De momento, esos factores no inciden en la marcha de las operaciones bursátiles.