Luis Caputo adelantó que para salir del cepo es necesaria "una inyección de reservas" en el Banco Central

El ministro de Economía insistió con que todavía no hay una fecha definida para abrir el mercado cambiario pero destacó que "hay ciertas condiciones que se empezaron a dar".

El ministro de Economía, Luis Caputo , volvió a referirse a la apertura del cepo y explicó que para poder cumplir con este objetivo debe haber "una inyección de reservas" en el Banco Central . Si bien remarcó que "no hay fecha definitiva", destacó que "hay ciertas condiciones que se empezaron a dar".

El funcionario dejó de lado los plazos y aseguró que el objetivo del Gobierno no es abrir el cepo en una fecha puntual sino poder garantizar que "la salida sea lo menos traumática posible".

"No nos hemos puesto fecha para salir del cepo, sino condiciones. La idea es tenerlas para que la salida sea lo menos traumática posible o, en definitiva, que no lo sea. Hay ciertas condiciones que se empezaron a dar y están convergiendo para lo que nosotros queremos".

Caputo afirmó que "se puede crecer con cepo"

Horas antes, el titular de Hacienda había dicho durante una conferencia en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) que "se puede crecer con cepo" y aseguró que "Argentina, el año que viene, va a estar creciendo al 5% o más, aún con cepo"

De todas formas, adelantó que "el año que viene en algún momento se va a salir del cepo".

Para Caputo, la salida del cepo "es un tema de condiciones y no de tiempo", ya que la Argentina tiene que ganar competitividad "bajando impuestos" y no devaluando. "Con el tiempo, esas condiciones van a seguir mejorando. Queremos hacerlo cuando estemos 100% seguros de que no va a generar ningún problema en la economía", mencionó.