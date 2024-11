Luis Caputo, sobre las restricciones al dólar: "El año que viene en algún momento se va a salir del cepo"

"No es cierto que con cepo no se puede crecer. Argentina, el año que viene, va a estar creciendo al 5% o más, aún con cepo" , presagió el titular del Palacio de Hacienda durante ante economistas y empresarios en una conferencia organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Para Caputo, la salida del cepo "es un tema de condiciones y no de tiempo", ya que la Argentina tiene que ganar competitividad "bajando impuestos" y no devaluando. "Con el tiempo, esas condiciones van a seguir mejorando. Queremos hacerlo cuando estemos 100% seguros de que no va a generar ningún problema en la economía", mencionó.