La ilusión del superávit Milei-Caputo frente al endurecimiento global

El orden global transita por un sendero de divergencia sectorial y resiliencia asimétrica, donde el conflicto en el Medio Oriente gatilló un incremento del 52% en el precio del crudo. En este contexto, Argentina ensaya un experimento de estabilización heterodoxo.

¿Es posible sostener la legitimidad de un orden macroeconómico basándose en la disociación entre la narrativa política y la estructura empírica de sus pasivos subyacentes? En el ecosistema de las finanzas globales contemporáneas, la frontera entre la rigidez técnica y la praxis discursiva se ha vuelto porosa . El orden global transita por un sendero de divergencia sectorial y resiliencia asimétrica, donde el conflicto en el Medio Oriente gatilló un incremento del 52% en el precio del crudo , forzando una revisión alcista de la inflación global (headline CPI) y consolidando una inflación subyacente (core inflation) persistentemente estancada cerca del 3%. Mientras la Reserva Federal de los Estados Unidos asimila un sólido crecimiento del PBI en el segundo trimestre de 2026 proyectado al 2,5% trimestral anualizado -apuntalado por un avance del 12% en el gasto de capital empresarial (capex) y un desempleo proyectado a la baja hacia el 4,1% para inicios de 2027-, los mercados emergentes enfrentan el inexorable retorno de un ciclo global de endurecimiento monetario de carácter preventivo.

En este preciso escenario de tasas elevadas e incertidumbre geopolítica, la República Argentina ensaya un experimento de estabilización heterodoxo atrapado en sus propias contradicciones estructurales . La narrativa oficial de la Casa Rosada exhibe con orgullo un superávit financiero que actúa como el principal anclaje de las expectativas de los inversores. No obstante, al confrontar este relato con las herramientas analíticas de la economía política y la sociología del trading, emerge una marcada brecha epistemológica . Al examinar los balances públicos, se revela que el Tesoro Nacional ha recurrido sistemáticamente a la capitalización de intereses mediante instrumentos “debajo de la línea”, tales como las Letras Capitalizables (Lecap) y los Bonos Capitalizables (Boncap). Esta maniobra contable permitió postergar el registro del gasto real en intereses por un monto sideral de $17,3 billones de pesos tan solo durante el primer cuatrimestre del año en curso, una cifra que complementa la acumulación récord de $95,5 billones (pesos), más de u$s67 mil millones capitalizados a lo largo de los 287 meses de mandato Milei.

Desde la perspectiva teórica de la consistencia fiscal intertemporal, la transmutación de flujos de intereses devengados en nuevo stock de deuda futura constituye una postergación sistemática de las obligaciones, validada por el propio FMI al proyectar que el verdadero resultado financiero corregido arroja un déficit del 0,8% del PBI. La ingeniería financiera implementada para absorber el excedente de liquidez del mercado ha trasladado, en esencia, la antigua carga cuasifiscal del BCRA directamente hacia el balance del Tesoro. Contemplemos la acumulación de deuda flotante que convive con el severo deterioro en partidas sensibles como la postergación en el mantenimiento de la red vial, la devaluación real de los haberes previsionales, la deuda acumulada con el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el estrangulamiento presupuestario de las fuerzas de seguridad y el área socio-sanitaria.

La respuesta no reside únicamente en las matemáticas financieras , sino en la antropología del hombre de finanzas. En Wall Street y en la plaza local opera un fenómeno de “suspensión de la incredulidad”.

El mercado financiero opera bajo la lógica de la profecía autorrealizada y el arbitraje de corto plazo; mientras el relato del superávit provea el combustible institucional indispensable para sostener el rally de los activos soberanos y deprimir el riesgo país, los inversores optan por internalizar el beneficio inmediato, postergando la evaluación del riesgo de insolvencia fiscal intertemporal. El uso intensivo de letras y bonos capitalizables persigue como fin primordial evitar el reflejo del verdadero impacto fiscal en los reportes oficiales, alimentando una épica de disciplina fiscal que el mercado consume con pragmatismo. Para que esta dinámica resulte sostenible en el mediano plazo, la economía real debería registrar una expansión vigorosa que eleve la recaudación genuina de forma genuina, permitiendo licuar la magnitud de los vencimientos mediante una estrategia agresiva de extensión de plazos y reducción de cupones.

Sin embargo, el frente macroeconómico se encuentra estrechamente condicionado por la dinámica política del territorio. La estabilidad institucional requerida para convalidar las reformas estructurales de fondo enfrenta severos focos de resistencia en el Congreso de la Nación, cuya actividad se tornará sumamente compleja debido al inminente receso de invierno. A esto se suma la tensión con los gobernadores provinciales respecto al diseño del calendario electoral. El Poder Ejecutivo promueve activamente la unificación de los comicios provinciales con los nacionales con el propósito de capitalizar su sello político; en contraposición, los mandatarios provinciales defienden la vigencia de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales, entendiéndolas como un recurso estratégico vital que les otorga hasta doce meses adicionales para definir candidaturas y negociar partidas presupuestarias con la administración central.

En el plano de las relaciones internacionales, el alineamiento irrestricto de la gestión local con la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos -evidenciado en el plano simbólico por la asistencia a los festejos del 250° aniversario de la Declaración de Independencia el próximo 4 de julio- se enfrenta ahora a un nuevo y complejo reordenamiento de equilibrios en América del Sur. El ascenso del candidato de ultraderecha Abelardo De la Espriella en Colombia redefine el mapa de alianzas regionales. Aunque este triunfo consolida la corriente ideológica de las derechas en el subcontinente, le quita a la diplomacia argentina la condición de ser el interlocutor exclusivo de Washington en la región, dada la innegable relevancia económica y geopolítica que posee el Estado colombiano para el Departamento de Estado norteamericano.

En conclusión, la coyuntura económica argentina se hamaca peligrosamente entre la audacia de su narrativa macroeconómica y las implacables restricciones de las finanzas globales. Mientras el ecosistema financiero internacional asimila un entorno de tasas elevadas impulsado por la firmeza de la actividad productiva en Estados Unidos y las presiones inflacionarias derivadas de la crisis energética, la simulación del equilibrio fiscal en Argentina mediante la postergación sistemática de intereses genera una fragilidad oculta. El pragmatismo de los operadores de mercado permite estirar los plazos del modelo actual, pero no elimina la vulnerabilidad intrínseca del balance público.

La distancia entre el superávit declamado y la acumulación de pasivos futuros plantea un interrogante insoslayable sobre la sostenibilidad del programa; un esquema que requerirá de un crecimiento genuino y de una viabilidad política interna duradera para evitar que la ilusión contable termine cediendo ante la rigurosa realidad de las finanzas internacionales.

*Doctor en Ciencia Politica. Master en Politica Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani