Luis Caputo defendió el plan económico: "Hoy hay dólares para empresas, para los ahorristas y para que compre el BCRA"

El funcionario negó que el modelo sea más perjudicial para la industria que los anteriores y aseguró que el boom de la energía y la minería es clave para el equilibrio general de la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo , fue taxativo este martes al asegurar que su gestión expuso la poca solidez del argumento de la "restricción externa" como origen fundamental de las crisis argentinas. Asimismo, también sostuvo que el modelo económico actual es más beneficioso para la gente que el modelo anterior y que el boom de la energía y la minería es un factor clave para el equilibrio general de la economía.

"La restricción externa era culpa del modelo previo. Hoy hay dólares para importar, para repatriar dividendos y para los ahorristas. E incluso para que el Banco Central (BCRA) compre en el mercado de cambios ", expresó el titular del Palacio de Hacienda en la edición 2026 del IAE Summit.

El funcionario agregó que, como consecuencia de la apertura al mundo, hoy los consumidores pueden encontrar en los diferentes comercios una mayor cantidad de bienes, y a mejor precio . Por lo tanto, no dudó en afirmar que la política económica favorece a la "gente".

Aunque celebro la liberalización del comercio exterior, Caputo aclaró que hoy no estamos viendo una "apertura alocada" , lo cual se refleja en el hecho de que el peso del intercambio comercial argentino sobre el Producto Bruto Interno (PBI) es más bajo que otros países de la región.

Buena parte del evento, organizado en Centro de Convenciones de Buenos (CEC), giró en torno a la discusión sobre la gran disparidad sectorial que viene mostrando la actividad económica, lo cual se ve reflejado en una símil heterogeneidad regional y en los números de empleo. Los últimos datos del INDEC son un fiel reflejo de esta dinámica: el lunes el instituto informó que la producción de hidrocarburos y minerales volvió a crecer en abril y anotó un nuevo récord, mientras que este martes la noticia fue que la industria manufacturera y la construcción volvieron a desplomarse.

Con su característico tono burlón, Caputo apuntó contra sus colegas que cuestionan el poco derrame que están teniendo los rubros "ganadores" sobre el resto de la economía". "Se van a enfermar de equilibrio parcial", lanzó, ya que, según su mirada, el boom en energía y minería ayuda a sostener el equilibrio general, por ejemplo, al permitir la estabilidad cambiaria.

En cuanto a la crisis industrial, el ministro aseveró que "lo que realmente atenta contra la industria es tener un déficit financiado con emisión, que implica suba del dólar, suba de impuestos, continuas regulaciones, y cierre del crédito". "Pero les hacen creer que ese modelo es pro gente", profundizó.

En esa línea, recordó que durante gobiernos anteriores los empresarios industriales le trasladaron la suba de costos al precio que pagan los consumidores, sin que ello signifique al mismo tiempo un crecimiento económico. "Entre 2011 y 2023, lo único que creció fue la inflación y la pobreza", marcó, haciendo caso omiso a que fue una pieza clave de uno de los gobiernos que más golpeó a la actividad económica durante el período citado.

De cara a al 2027 electoral, Caputo volvió a pronosticar que "la economía va a prevalecer" sobre la política. "Ni por broma espero un año clásico electoral. El nivel de compromiso, conocimiento y carácter que hay que tener para mantener el equilibrio fiscal solo lo tiene el actual presidente. Es el país que más va a crecer en los próximos 30 años", concluyó.