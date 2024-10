Luis Caputo dio pistas sobre la salida del cepo: qué piensan los analistas de la city

A su turno, el economista Joel Lupieri , le dijo a Ámbito que "el Gobierno sigue apostando por la liquidez de la plaza en pesos pero que no termina nunca arriesgado en la fecha fija" . Al respecto, opinó que no cree que suceda este año y sí que sucederá a lo largo del 2025, "al menos no antes de las elecciones a medio término".

Caputo opinó sobre la "oportunidad perdida"

El ministro de Economía relevó en una entrevista televisiva que en junio, cuando el dólar estaba a $1.500, "salieron todos los agoreros a decir que perdimos la posibilidad de salir del cepo, que el dólar se iba a dos mil". Pero aseguró que cuando "dijimos que el dólar iba a converger al tipo de cambio oficial", "no es por optimismo porque sabemos lo que estamos haciendo".

"Considero que puede tomarse como un sendero anunciado por la autoridad económica del país no en términos temporales sino en enunciación de pasos a seguir tangibles, de que se hará de forma ordenada y no traumática cómo pasó por ejemplo, en el 2016. El problema no es hoy la escasez transitoria de pesos principalmente por la caída del ingreso y del ahorro sino por la expectativa de que se perciba o no barato", le dijo a este medio el economista Federico Gluistein.

En ese aspecto, reveló que "el ministro juega menos a lo político y más a lo económico, que es un factor fundamental para la creatividad de lo que viene trabajando en la materia".

Mercado bursátil: cómo evalúan la salida del "cepo"

"Si yo miro al mercado financiero, veo que los bonos y la bolsa suben, mientras que el dólar baja por lo cual no podemos decir que el mercado lo está tomando mal", le dijo a Ámbito, el analista financiero Christian Buteler, sin embargo, amplió su mirada: "Ahora cuando vos hablás realmente con la gente del sector a todos le preocupa este cambio en la mirada no del del cepo por parte del Gobierno".

La referencia es a las declaraciones del presidente Javier Milei cuando hace un mes rechazó devaluar y dijo que "es falso que no se pueda crecer con cepo". "Pareciera que están como preparando el terreno para decir que el cepo no es tan malo, o que podemos seguir con el cepo", explicó Buteler sobre la mirada del mercado y dijo que "a la larga o la corta con cepo el país no termina creciendo.

Y por último mencionó otras "inconcistencias" que va teniendo el plan económico: "Vos tenés el cepo y pero tenés también un dólar oficial que se va atrasando, porque seguís con un creawling peg al 2% cuando la inflación continúa en el rango entre el 3% y el 4%, o sea, es por abajo, entonces eso hace que al momento de la salida, el salto sea peor".