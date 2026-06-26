Malos datos para Donald Trump: el déficit comercial de EEUU alcanzó su nivel más alto en más de un año + Agregar ámbito en









El salto fue producto de una estrategia defensiva por parte de las empresas, que buscaron evitar la escasez de ciertos productos importantes por los nuevos aranceles. Una parte de ese incremento se debió al aumento de las inversiones en inteligencia artificial, que demandan importaciones de bienes de capital.

Por qué el déficit comercial alcanzó el nivel más alto en 14 meses. Gemini IA

El déficit comercial de EEUU alcanzó en mayo su nivel más alto en 14 meses, a pesar de la aplicación de los nuevos aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump, para — paradojicamente — revertir los números negativos de la balanza comercial que históricamente caracterizaron a la economía estadounidense.

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El déficit comercial de bienes aumentó un 27,4% mensual hasta alcanzar los u$s105.800 millones el mes pasado, el nivel más alto desde marzo de 2025, según informó la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Las importaciones de bienes aumentaron u$s10.900 millones (+3,6%), hasta alcanzar los u$s313.400 millones, lo que también representa un máximo de 14 meses. Esto se debió a un aumento del 6,3% en las importaciones de vehículos automotores y un 5,7% en los bienes de consumo.

Las importaciones de alimentos y bebidas aumentaron un 4,3%, mientras que las de otros bienes crecieron un 11,5%, lo que confirmó que — si bien hubo un aumento de la inflación a pesar de la guerra en Medio Oriente — el consumo de los estadounidenses se mantuvo solido.

A su vez, las importaciones de insumos industriales, que incluyen el petróleo, aumentaron un 4,8%. Las importaciones de bienes de capital subieron un 0,4% y se dispararon un 41,9 % en términos interanuales, lo que refleja la ola de gasto en inteligencia artificial (IA) por parte de las grandes empresas tecnológicas.

trump firmando Déficit de EEUU se dispara a u$s105.800 millones: ¿Falla la estrategia de Trump? La caída de las exportaciones Encuestas a empresas hechas por el PMI de S&P y publicadas esta semana mostraron que las compañías se adelantaron en la realización de sus pedidos. Los organizadores de las encuestas atribuyeron este comportamiento a la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán, la cual elevó los precios de las materias primas, incluidos el petróleo y los fertilizantes, y interrumpió el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Este panorama sugiere que el comercio siguió siendo un lastre para el crecimiento económico en el segundo trimestre. De hecho, el fuerte deterioro del déficit comercial de bienes también reflejó una caída en las exportaciones. Las exportaciones de bienes cayeron u$s11,800 millones, o un 5,4%, hasta situarse en u$s207,700 millones en mayo. Se vieron lastradas por una caída del 9,2% en las exportaciones de bienes de consumo. Las exportaciones de suministros industriales se desplomaron un 7%, mientras que las de bienes de capital cayeron un 5%. Las exportaciones de otros bienes disminuyeron un 6,8%. Sin embargo, las exportaciones de alimentos, piensos y bebidas aumentaron un 3,9%. Las exportaciones de vehículos automotores subieron un 0,5%.