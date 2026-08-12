Macabro hallazgo: encontraron muertos a una pareja en Corrientes e investigan si fue femicidio seguido de suicidio

La mujer se llama Marina Segovia y los primero análisis indicaron que fue asfixiada con un cable. Fue hallada por uno de sus hijos luego de no responder llamadas, tras haber sido vista por última vez en un cumpleaños.

Marina Segovia tenía 46 años y cuatro hijos, uno de ellos fue la que la halló en su casa.

Una mujer fue hallada sin vida junto a su pareja en el interior de su domicilio en Corrientes . Tras las primeras hipótesis, la Justicia investiga si se trató de un femicidio seguido de suicidio. Un primer análisis arrojó que la víctima fue asfixiada con un cable mientras había sido vista por última vez el fin de semana en un cumpleaños familiar.

La víctima fue identificada como Marina Segovia (46), quien tenía cuatro hijos, y el presunto agresor como Sergio Hugo Sánchez (36) . Ambos fueron encontrados el lunes al mediodía por uno de los hijos de ella, en la casa situada sobre el Pasaje Dante al 300, del barrio Bañado Norte de Corrientes capital.

El joven se había acercado al domicilio luego de que su madre no respondiera mensajes ni llamadas durante el domingo. La había visto por última vez el sábado a la tarde, en el cumpleaños de su abuela.

Al llegar al domicilio, los efectivos de Comisaría Sexta Urbana encontraron a Segovia sin vida y a Sánchez colgado de un cable a su lado . Luego del análisis de la escena, la Justicia comenzó a investigar el caso como un posible femicidio seguido de suicidio. El hombre habría asfixiado a su pareja con el cable del cargador de un celular y luego se habría quitado la vida.

La investigación quedó a cargo del titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 Jorge Antonio Casarotto . Uno de los hermanos de la víctima contó que Segovia solía brindar asistencia en un centro de ayuda para adictos y que fue allí donde habría conocido a Sánchez, quien cuenta con antecedentes de consumo.

“No conocíamos la relación de mi hermana Marina con este hombre. Ella asistía a un centro de ayuda para adictos y fue parte de Los Ángeles del Puente, siempre colaboraba. No sabemos qué le pasó a este sujeto, parece que se obsesionó o se enamoró de ella”, manifestó, en diálogo con Radio Dos.

El hombre habría asfixiado a su pareja con el cable del cargador de un celular y luego se habría quitado la vida. Facebook

Además, dio detalles del sábado, último día que la vieron en un cumpleaños familia: “El sábado fue el cumpleaños de nuestra mamá y terminó a las cinco de la tarde. Marina quedó sola en la casa porque la abuela se llevó a sus hijas más chicas. No sabemos si este hombre ya estaba adentro o si ingresó durante la noche”, relató.

A su vez, resaltó que la familia no conocía a Sánchez y que solo sabían que “era una adicto”. “Nunca nos contó nada de él, si tenían una relación, no sabemos nada”, agregó. Por otro lado, precisó que Segovia llevaba más horas fallecida que Sánchez e indicó que el agresor tuvo “todo el domingo para meditar la decisión”.

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a los inquilinos de la casa donde ocurrió el crimen

La investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega (14), asesinada en Córdoba hace dos meses, dio un nuevo paso en las últimas horas con la detención de los inquilinos de la casa donde la mataron. La detención sucedió luego de una pericia acústica realizada en la casa, cuyo resultado desacreditó la versión de los inquilinos que aseguraban no haber escuchado nada durante la noche del ataque.

Horas después, ambos fueron detenidos e imputados por encubrimiento agravado: se trata de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes alquilaban la planta alta de la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio.

Según la reconstrucción de la fiscalía, la pareja llegó al domicilio de la calle Campillo 878, en barrio Cofico, a las 23.04 del 23 de mayo y permaneció allí hasta las 8.54 de la mañana siguiente, casi 10 horas durante las cuales nunca dieron aviso de lo que ocurría en ese lugar.