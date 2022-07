Los fabricantes de maquinaria agrícola, en jaque por el dólar

… que, otro tema que causó revuelo fueron los dichos del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, respecto de la eventual implantación de una “regalía global” que permita reconocer la propiedad intelectual a los objetores de semillas. La medida, justifican en su entorno, se debería a la “imposibilidad” de avanzar con una ley de semillas, tema que tiene más de 20 años de atraso, y que nunca se pudo desbloquear, en buena medida, por el alto costo político que podía traer aparejado. Eso, sin embargo, se podría haber relativizado en los últimos años, al punto de que Dominguez eligió nada menos que el lanzamiento del Congreso de Aapresid (que se realizará del 10 al 12 de agosto en Rosario) y nuclea a los productores más avanzados (de cualquier tamaño) que adoptaron hace años la siembra directa, para hacer pública la posibilidad. El hecho es que ya son varias las compañías que abandonaron su producción local de semillas, o la importación de las obtenciones más nuevas, debido a la falta de reconocimiento y esto hace perder competitividad productiva a la Argentina ya que, solo en el caso de la soja, los menores rindes superan los 3 quintales por hectárea, unas 5 millones de toneladas por campaña. “Estamos convencidos de que los rendimientos que genera tener la última tecnología son superiores a lo que el productor pague. Esto la Argentina lo tiene que resolver y estamos en ese camino”, señaló Domínguez. El caso es que la semilla de híbridos no presenta problemas (no se puede multiplicar), pero si la de trigo y la de soja que se puede volver a multiplicar directamente; y esta posibilidad es la que justifica que más del 80% de este tipo de semilla que se comercializa, “no es fiscalizada”, y buena parte constituye la famosa “bolsa blanca”, que no paga regalías por su obtención.

… que, mientras los productores esperan las condiciones climáticas para poder avanzar con la campaña 22/23, ya se perfila el girasol como la gran “vedette” de la temporada. Según el analista Jorge Ingaramo, “el USDA pronostica una caída de 7 millones de toneladas en la producción mundial de girasol (12,2%), con mermas del 45,7 y del 0,5% en Ucrania y Rusia, respectivamente”. Mientras, “para la Argentina proyecta un crecimiento de la producción de girasol del 25,4%, al pasar de 3,35 a 4,20 millones de toneladas”. Según el especialista, “La participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol alcanzaría el 8,2%. La de Ucrania bajaría drásticamente, hasta el 34,7% (solía superar el 50%), y Rusia aportaría el 34,7%”. Muchos de estos datos se van a escuchar, y profundizar, en la jornada anual de esta oleaginosa, que se va a realizar el próximo 4 de agosto en la UCA de Puerto Madero, donde se recorrerá todo el espectro nacional e internacional de la producción y el comercio de girasol. Sin embargo, destaca Ingaramo, citando como fuente a Asagir, que “se estima una disponibilidad de semilla de girasol, para la próxima siembra argentina, que alcanzaría para implantar 2,2 millones de hectáreas”, lo que sin duda, acota la posibilidad de un mayor aumento del área, en una campaña en la que las perspectivas, evidentemente, son muy buenas para la Argentina.