Martín Guzmán: "¿Cómo alguien le puede creer a Luis Caputo que ya se timbeó u$s45.000 millones?"

El exministro comparó el acuerdo que firmó en 2022 con el FMI con la actual negociación y destacó que su gestión no contrajo deuda nueva. Cruzó duro al Gobierno.

"Lo que hace el Gobierno con el DNU es eludir al Congreso. Sacan un decreto porque no quieren dar la discusión de cara a la gente", afirmó Guzmán, señalando que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que no tienen los votos necesarios para su aprobación legislativa. "El Gobierno no se anima a dar la discusión porque están engañando a la gente", sentenció.