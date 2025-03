Plan Brady 2.0: el Gobierno reestructuraría el acuerdo de Martín Guzmán y FMI daría u$s3.300 millones de libre disponibilidad

Aunque aún no hay confirmación de monto alguno por parte de las fuentes del oficiales y mucho menos las condiciones a las cuales se someterá el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sí existen algunos elementos que permiten inferir qué cantidad de dólares de libre disponibilidad podría inyectar el Fondo en el marco del nuevo acuerdo que respalda el decreto dictado por el presidente Javier Milei con la finalidad de fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

La primera aproximación implicaría evaluar que, según pudo saber Ámbito de fuentes cercanas al acuerdo, lo que hasta ahora parece ser una negociación abierta con el Fondo, y siempre de acuerdo con los elementos que proporciona el decreto 179/2025, se basaría en la reestructuración del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) que cerró oportunamente el exministro Martín Guzmán en 2022 , aunque no una nueva deuda.

En rigor, y en sintonía con los datos oficiales que registra el FMI, se trata de unos 2.512 millones de DEG, el equivalente a unos u$s3.342 millones. Este dinero es el que se utilizaría para cancelar la deuda que el Tesoro mantiene con el BCRA, toda vez que con esos recursos el Tesoro puede capitalizar al BCRA con unos u$s10.000 millones de valor nominal para las letras intransferibles.

La gran pregunta que subyace inmediatamente a este primer desarrollo es si será suficiente esa suma de recursos para fortalecer las reservas del BCRA que se encuentran en un nivel negativo de u$s9.000 millones aproximadamente, según diversos cálculos y así evitar una devaluación en los próximos meses.

Capitalizar al BCRA, pero sin incrementar la deuda

De nuevo, hasta ahora y de no mediar novedades en la negociación que podrían irrumpir de un momento a otro, el Gobierno recibiría sólo u$s3.342 millones con el objetivo de utilizar el dinero para recomprar Letras Intransferibles en el BCRA. La primera recompra se realizaría, según trascendió, el 1 de junio del 2025 por unos u$s10.000 millones nominales.

Así el nuevo acuerdo implicaría una modificación de plazo, pero mantendría en el origen la deuda que en su momento negoció el exministro Martín Guzmán, sumado a los aportes en DEG que hiciera el FMI en 2023 producto de la sequía. Una vez realizada la devolución de los recursos oportunamente pagados por la Argentina, el acuerdo reestablecería el monto original de 45.000 millones en DEG que registraba el país en diciembre de 2023, es decir, unos u$s59.000 millones.

De esa forma, el FMI lograría mantener constante la cantidad de DEG oportunamente prestados a la Argentina (no aumentaría la deuda), al tiempo que lograría inyectarle recursos nuevos producto de la devolución de lo pagado por la Argentina hasta ahora y el diferencial del valor del DEG que va de u$s1,27 a u$s1,33. La deuda no aumentaría en DEG -necesario para no pasar por el Congreso y que lo valide el board del FMI-, pero sí aumentaría en dólares.

El FMI no quiere, tampoco, sumar más deuda con la Argentina

Existe otro matiz que debe destacarse. Tanto el FMI como el Congreso parecieran actuar de límite para un mayor endeudamiento. Por esa razón, el Gobierno habría cedido a realizar una “contabilidad creativa” que implica en los hechos una reestructuración y vuelta a foja cero del acuerdo que celebró oportunamente Martín Guzmán.

De esa forma no se incrementaría la deuda con el organismo (se mantiene el monto original del acuerdo del 2022), pero obtendría recursos adicionales para apuntalar en parte las reservas. Por otro lado, el Congreso no tendría la alternativa de analizar el nuevo acuerdo, ya que en realidad se trataría de una reestructuración de un acuerdo previo que, en los hechos, según sostiene el Gobierno, no implica más deuda.

“El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”, explicó el Presidente en una columna publicada el sábado último pasado.

Las fuentes también señalan que el Gobierno estaría poniendo de garantía el superávit fiscal acumulado de 2024, es decir, unos u$s3.195 millones, lo que dificultaría el consenso de los legisladores ya que no existe presupuesto aprobado para el 2025.

Los recursos del FMI para hacer roll over de los vencimientos

Según trascendió, por otro lado, se diferirán pagos que debe hacerse al organismo. En este sentido, están aquellos que ponderan la posibilidad de que se refinancien los vencimientos del 2025 y 2026, lo que arrojaría una suma de 4.178 millones en DEG o unos u$s5.558 millones.

Sin embargo, en los considerandos del decreto, el Gobierno apuesta a realizar roll over de los vencimientos de los próximos cuatro años y seis meses por un total de hasta u$s13.000 millones. “Hay que ver hasta dónde considera el FMI que es indicado garantizar el roll over, ya que en 2027 habrá elecciones y no es seguro que quiera renegociar con el gobierno de Javier Milei”, sostuvo una fuente.