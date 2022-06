Martín Redrado, sobre la inflación de mayo: "Es haber tenido 42 grados de fiebre y ahora tener 39"

Según dijo en televisión, la gestión de Alberto Fernández no tiene un programa antiinflacionario serio que "nos permita mostrar que esto no va a ser permanente". Según su mirada, el índice inflacionario está bajando por los malos motivos: "La economía se está enfriando porque el salario real no crece".

Y agregó: "No hay plan en Argentina. En primer lugar, no hay un programa de estabilización macroeconómico creíble y tampoco hay respaldo político. O sea que no tenés la derecha ni la izquierda, y así es muy difícil hacer goles en la economía argentina. Hoy la enfermedad es política y los síntomas económicos".

Redrado Latam Forum_petunchi 02.jpg Redrado explicó que se opone a medidas de “desdoblamiento cambiario”. Foto: Ignacio Petunchi.

Por otro lado, consideró que el jefe de Estado "es responsable de los éxitos o fracasos de la política económica", dado que "el ministro de Economía siempre es funcional al Presidente".

"El gran debate hay que darlo en el Congreso sobre leyes que den previsibilidad, que es lo que necesita la macroeconomía para generar más empleo, más producción y un horizonte que hoy no tenemos", cerró, y aclaró que hay "falta de credibilidad y eso se percibe en la calle".

El índice de precios al consumidor subió 5,1% en mayo

El índice de precios al consumidor registró en mayo un nuevo incremento con lo que en los primeros cinco meses de 2022 acumula un alza de 29,3% y de 60,7% en los últimos doce meses.

La división con mayor suba en el mes fue Salud (6,2%), en la que se destacó por su incidencia el aumento de la cuota de la medicina prepaga, seguida por Transporte (6,1%), por el incremento de los combustibles; y en tercer lugar Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,4%), que fue el rubro que tuvo mayor incidencia en todas las regiones del país.

Los rubros con mayores tasas de inflación del mes fueron Prendas de vestir y calzado, que aumentó 5,8% -contra 9,9% en abril-; Restaurantes y hoteles, que también redujo su tasa de inflación hasta 5,7% mensual (vs. 7,3% en abril) y Bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 5,7% mensual contra 3,3% en el mes previo.