¡Mega ahorro en supermercados! Accedé a ofertas imperdibles en esta cadena para llenar tu carrito hoy, 5 de septiembre de 2025







Durante el aniversario y la Beauty Week, aprovechá rebajas exclusivas en alimentos, lácteos, artículos de limpieza y productos de cuidado personal.

Estas promociones especiales permiten ahorrar en tus compras en las tiendas presenciales o a través de su sitio web. Depositphotos

Este 5 de septiembre de 2025, los consumidores argentinos tienen una oportunidad única para aprovechar descuentos especiales en Supermercados DIA, que celebra su 28° aniversario. La cadena de compras preparó promociones que abarcan desde alimentos, lácteos y bebidas primera necesidad hasta artículos de limpieza e higiene, buscando que llenar el carrito sea más económico y accesible para todos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además del festejo, las ofertas coinciden con la Beauty Week, un evento que ofrece grandes ahorros en productos de cuidado personal y belleza, complementando la iniciativa para quienes buscan aprovechar al máximo este día. Los clientes pueden acceder a rebajas exclusivas tanto en los locales físicos como a través de su tienda online.

supermercados-dia.jpg

Las promociones exclusivas por el aniversario de DIA Con estas promociones, DIA combina la celebración de su trayectoria con oportunidades exclusivas de ahorro, fomentando que sus clientes puedan cuidar su economía mientras eligen todo lo que necesitan para su semana. Entre las ofertas principales se encuentran:

Accedé a 60% de descuento en una variedad de quesos y fiambres de marcas participantes como NotCo, Swift, La Serenísima, Tonadita, La Paulina, Milkaut y Lario.

en una variedad de de marcas participantes como NotCo, Swift, La Serenísima, Tonadita, La Paulina, Milkaut y Lario. Aprovechá 2x1 en las nuevas salsas de crema sabor queso y champiñón de la reconocida firma Las Tres Niñas.

en las nuevas sabor queso y champiñón de la reconocida firma Las Tres Niñas. Con motivo de la Beauty Week , obtené 2x1 en desodorantes, jabones, maquinitas de afeitar, productos de cuidado personal y artículos de tratamiento capital de Tressemé, Glade, Nosotras, Dove, Rexona, Gillette, Sedal, Axe y Lux.

, obtené en desodorantes, jabones, maquinitas de afeitar, productos de cuidado personal y artículos de tratamiento capital de Tressemé, Glade, Nosotras, Dove, Rexona, Gillette, Sedal, Axe y Lux. Llevando dos productos iguales, accedé hasta 70% de descuento en la segunda unidad de galletitas Oreo y Pepitos .

de galletitas . Hasta 35% de ahorro en cervezas de marcas como Imperial, Amstel y Schneider.

Temas oferta

Supermercados