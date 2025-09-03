Súper miércoles de ahorro: aprovechá ofertas de hasta el 70% en este supermercado hoy, 3 de septiembre de 2025







Accedé a descuentos imperdibles en vinos, espumantes, alimentos, lácteos, vajilla, sábanas y ropa deportiva para llenar el carrito sin gastar de más.

Estas promociones están disponibles en las tiendas presenciales y su sitio web.

En un contexto económico desafiante, los precios de los productos de la góndola siguen siendo una de las mayores dificultades de las familias argentinas, y por eso cada jornada de promociones se vuelve clave para cuidar el bolsillo. En ese contexto, Carrefour lanzó su "Festival de ofertas", una propuesta que junta fuertes descuentos en muchas categorías.

Esta semana, la popular cadena francesa ofrece rebajas de hasta el 70%. La iniciativa abarca productos de almacén, bebidas, limpieza, indumentaria, ropa de cama, perfumería y hasta electrodomésticos seleccionados, tanto en tiendas físicas como en la plataforma online.

carrefour.jpg

Festival de ofertas en Carrefour Hasta el martes 9 de septiembre, podés aprovechar descuentos imperdibles en las tiendas presenciales de Carrefour, y también en su sitio web, donde podes comprar desde allí sin moverte de la comodidad de tu hogar. Entre las más destacadas se encuentran:

Aprovechá hasta 3x2 en vinos y espumantes . No incluye sidras ni sabores frizz y solo podés comprar un máximo de 24 unidades. Entre las marcas participantes se encuentran Consecha Tardía, Alma Mora, Dadá, Portillo, Elementos y Emilia.

. No incluye sidras ni sabores frizz y solo podés comprar un máximo de 24 unidades. Entre las marcas participantes se encuentran Consecha Tardía, Alma Mora, Dadá, Portillo, Elementos y Emilia. Llevando dos productos iguales, obtené 50% de descuento en la segunda unidad en yerba, cremas, yogures y galletitas de firmas como Unión, La Serenísima , Ser, Traviata, Sonrisas, Chocolinas y Maná.

en yerba, cremas, yogures y galletitas de firmas como Unión, , Ser, Traviata, Sonrisas, Chocolinas y Maná. Accedé a 3 5% de descuento en productos seleccionados de cuidado capilar y artículos de limpieza de compañías como Knorr, Colgate, Sedal, Ayudín, Comfort y Skip.

en productos seleccionados de de compañías como Knorr, Colgate, Sedal, Ayudín, Comfort y Skip. Elegí dos productos de buzos, pantalones, calzas y zapatillas deportivas , y obtené un 70% de descuento en la segunda unidad.

, y obtené un en la segunda unidad. Hasta 12 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en electrodomésticos elegidos de Smart Tvs, heladeras y lavarropas automáticos.

o en elegidos de Smart Tvs, heladeras y lavarropas automáticos. Llevá dos productos y obtené hasta 70% de ahorro en la segunda unidad de sábanas, toallas y sets de vajillas, platos y tazas. La buena noticia es que podés combinarlos como quieras.

Temas oferta

Supermercados