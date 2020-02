Subte: Metrovías se aseguró seguir con la concesión

Y si la decisión fuera declarar desierta la licitación y llamar a una nueva, Metrovías seguiría a cargo de la concesión hasta que ese proceso finalice.

Esto es lo que rige en la actualidad, dado que el 30 de diciembre pasado, por la firma de una adenda al contrato de operación, se le otorgó a la firma del grupo Roggio la extensión automática de la concesión hasta la designación de un nuevo operador. De lo contrario el último día de 2019 se hubieran caído los servicios, porque vencía la última prórroga.

Claro que además está siempre latente la posibilidad de que la empresa gane un nuevo concurso, si lo hubiera. Lo que parece improbable, según confiaron a Ámbito Financiero fuentes allegadas a este proceso, es que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decida hacerse cargo de los servicios del subte. La decisión política es no avanzar en una estatización, aseguran.

Así, por una u otra forma, Metrovías seguirá manejando el subterráneo por un tiempo más. El plazo exacto dependerá de cuál sea la decisión que se tome a partir de la decisión de Keolis de desertar.

Esta empresa (una alianza entre la operadora del Metro de Lyon y la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekián) había ganado la oferta técnica y faltaba ahora conocer la propuesta económica.

Pero el viernes a última hora emitió un comunicado avisando que no seguía. “Keolis le informó oficialmente a SBASE y a sus socios en el consorcio, Helport y Transport for London, que no continuará como oferente en la licitación por la operación y mantenimiento del subte y premetro de la Ciudad de Buenos Aires”, informó. La razón fueron las cambiantes condiciones económicas del país y las sucesivas demoras en el proceso de licitación que debería haberse definido a fines de 2018.

