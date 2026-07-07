Las claves de la eliminación de las retenciones industriales: qué cambia y qué productos seguirán pagando

La medida del Gobierno modifica de manera sustancial el mapa de los Derechos de Exportación. Qué sectores quedan exentos, cuáles seguirán tributando y cuándo finalizará el proceso.

La eliminación gradual de las retenciones a las exportaciones industriales representa uno de los cambios más importantes en la política tributaria del Gobierno. El objetivo oficial es que, para junio de 2027, solo 143 productos industriales continúen alcanzados por los Derechos de Exportación (DEX), frente a los 17.229 que tributaban a fines de 2023. La medida busca mejorar la competitividad de las empresas argentinas, incentivar las exportaciones y reducir la carga impositiva sobre la producción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo esquema comenzó a implementarse con la eliminación de retenciones para cerca de un millar de posiciones arancelarias y se aplicará de manera escalonada durante los próximos meses. Sin embargo, algunos sectores seguirán pagando el tributo, entre ellos determinados productos vinculados al acero, el aluminio y los fertilizantes. Además, continuarán alcanzados numerosos bienes de la agroindustria, así como productos del complejo petrolero y minero.

Con este cronograma, el Gobierno apunta a reducir drásticamente el universo de productos gravados y consolidar un esquema exportador con menor presión fiscal. Mientras el sector industrial celebra el avance de la medida por el impacto que tendrá sobre la competitividad, algunas cámaras empresarias sostienen que aún quedan actividades con una carga tributaria elevada y reclaman profundizar la eliminación de los Derechos de Exportación.

1. El objetivo es eliminar el 99% de las retenciones industriales

Con el esquema anunciado por el Gobierno, en junio de 2027 apenas 143 productos de la industria manufacturera continuarán pagando Derechos de Exportación (DEX), frente a los 17.229 que estaban alcanzados en diciembre de 2023.

2. La reducción será gradual

El proceso no será inmediato. La rebaja se aplicará en etapas hasta junio de 2027, cuando quedará vigente el nuevo esquema definitivo.

3. Ya comenzó a regir

El nuevo régimen empezó a aplicarse con la entrada en vigencia del Decreto 566/2026, que eliminó retenciones para cerca de un millar de posiciones arancelarias industriales.

El 1° de julio comenzó a regir el Decreto 566/2026, que estipuló la quita de retenciones para cerca de 1.000 exportaciones industriales.

4. La mayor parte de la industria dejará de tributar

La eliminación alcanza a una amplia variedad de manufacturas que hasta ahora pagaban alícuotas de entre el 3% y el 4,5%, según la actividad.

5. Algunos sectores seguirán alcanzados

Entre los productos que continuarán pagando retenciones figuran bienes vinculados al acero, el aluminio, los fertilizantes y otros sectores considerados estratégicos.

6. También habrá productos agroindustriales con DEX

Al finalizar la transición seguirán gravados 1.695 bienes de la agroindustria y 111 vinculados al petróleo y la minería.

7. El universo de productos gravados se reduce drásticamente

En conjunto, los bienes alcanzados por Derechos de Exportación pasarán de más de 20.000 posiciones arancelarias en 2023 a menos de 2.000 cuando finalice el cronograma.

8. El Gobierno busca mejorar la competitividad

La apuesta oficial es reducir la carga tributaria sobre las exportaciones industriales para incentivar las ventas al exterior, atraer inversiones y aumentar la producción.

9. La industria celebra, pero todavía hay reclamos

Las cámaras empresarias valoran la reducción de retenciones, aunque algunos sectores sostienen que aún quedan actividades con una presión tributaria elevada respecto de otros países.

10. Será uno de los cambios más profundos en el esquema exportador

De concretarse el cronograma previsto, la industria argentina quedará prácticamente sin retenciones por primera vez en décadas, modificando el mapa tributario de las exportaciones manufactureras.