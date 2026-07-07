El déficit comercial de EEUU se disparó 42,2% en mayo por el avance de las importaciones + Agregar ámbito en









El déficit comercial dió un salto en mayo, motorizado por el avance importador. Las importaciones subieron un 3,3% mientras las exportaciones cayeron un 3,2%, en un contexto de incertidumbre por la política arancelaria de Trump.

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó de manera significativa en mayo, dado que hubo una suba de importante magnitud de las importaciones mientras que las exportaciones retrocedieron, de acuerdo con cifras publicadas este martes por el Departamento de Comercio.

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El déficit comercial se amplió un 42,2% a u$s77.600 millones en mayo, frente a la cifra de u$s54.600 millones registrada en abril.

A su vez, los analistas esperaban que el déficit aumentara hasta u$s78.700 millones, tras el dato original de u$s55.900 millones reportado para abril.

Todo esto se enmarca en medio de los vaivenes provocados por la política arancelaria del presidente Donald Trump, cuyo esquema de gravámenes fue anulado en gran parte por la Corte Suprema en febrero.

Avance importador El deterioro de la balanza comercial se explica en un sólido incremento de las importaciones y a una caída de las exportaciones durante el mes de mayo.

De esta manera, las importaciones aumentaron 3.3% mensual hasta u$s395.300 millones, mientras que las exportaciones descendieron 3.2% hasta u$s317.700 millones, ampliando de forma considerable el déficit comercial. Cabe precisar que el déficit de EE.UU. con China se situó en u$s14.500 millones, mientras que el que mantiene con la Unión Europa quedó en u$s9.300 millones y el tiene con Canadá fue de u$s7.000 millones.

Déficit comercial de EE.UU. en mayo: Se amplió a u$s77.600 millones, superando las expectativas de los analistas.