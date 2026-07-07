ADRs caen hasta 3% mientras que el riesgo país se mantiene cercano a los 400 puntos básicos + Agregar ámbito en









Con una reacción discreta, el mercado analiza la presentación ayer del MECON en la cual anunció las fuentes de financiamiento para los abultados vencimientos de deuda hasta el año que viene.

Los bonos en dólares abren mixtos en Wall Street.

Los bonos en dólares operan mixtos en Wall Street mientras que los ADRs cotizan con mayoría de bajas pese a que el Tesoro presentó la hoja de ruta de pagos hasta 2027. El lunes también se conoció que en el sexto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2% para junio.

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En ese marco, el S&P Merval cae 1% a 3.237.447,860 puntos y dentro de las acciones líderes las mayores perdidas son para: Banco Macro (-2,2%), Edenor (-2%), y Grupo Supervielle (-1,9%). En cuanto a los ADRs, los que más bajan son Grupo Supervielle, y Loma Negra con el -3,5%, y -3%, respectivamente. El riesgo país, en tanto, se ubica en 409 puntos básicos.

En la jornada previa, el equipo económico presentó el programa financiero para el resto de 2026 y 2027, con foco en las fuentes y usos de dólares. El Gobierno señaló que el programa de financiamiento en dólares para 2026 cuenta con un exceso de financiamiento de u$s3.700 millones, lo que permitiría cubrir parte de las necesidades de refinanciamiento de 2027, año en el que, en principio, no sería necesario acceder a los mercados internacionales de deuda.

"El programa financiero contempla, tal como esperábamos, financiamiento de organismos multilaterales, emisiones bajo legislación local por u$s2.000 millones en 2026 (a partir de un próximo Bonar 2029) y u$s5.000 millones en 2027, además de privatizaciones de empresas como Transener y AYSA. Para 2027 también se incluyen préstamos bilaterales por u$s2.000 millones", expresaron desde Max Capital.

Tras este anuncio, los bonos en dólares operaron mixtos. Los Globales avanzaron 0,2%, con subas más marcadas en el tramo largo (+0,4%), en tanto que los Bonares cayeron 0,3%, arrastrados por el AL35 (-0,6%). Con este desempeño, el riesgo país se ubicó en 408 puntos básicos y continúa en mínimos de la gestión. Por otro lado, los BOPREAL ganaron 0,2%.