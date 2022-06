Miguel Pesce le anticipó a los FCI que tendrán una línea de liquidez

La decisión fue comunicada por el titular de la autoridad monetaria un día antes de la mega licitación de Tesoro, en la que Finanzas busca alrededor de $250.000 millones de pesos. Las últimas semanas, muchos fondos vienen desarmando posiciones en bonos en pesos para pasarse a money Market.

Horas antes, Pesce había hablado tras los anuncios que apuntan a un mayor control sobre las importaciones. En declaraciones radiales, el director del Banco Central defendió la medida y aseguró que "el problema en nuestra balanza cambiaria es por importaciones altas" a la vez que aseguró que "los rumores no ayudan a la gestión económica" en relación a la oposición y afirmaciones sobre un posible reestructuramiento de la deuda.

"Los rumores no ayudan, me focalizo más en los hechos que en las controversias. Hubo declaraciones que después fueron desmentidas que no ayudan a la gestión económica", declaró en diálogo con Radio 10 en relación a la sostenibilidad de la deuda pública. Vale recordar que Ricardo Buryaile, diputado nacional de Juntos por el Cambio y exministro de Agroindustria cuestionó al gobierno por la deuda en pesos tras la caída de los bonos CER que derivaron en una fuerte suba de los dólares financieros.

En relación a una posible disputa con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner y su alusión a un posible "festival de importaciones", el Director del Banco Central remarcó: "En Argentina se sobreactúa. Lo que se sobreactúa es el rol de las disputas políticas. A la Vicepresidenta siempre la escucho, tiene larga experiencia de gestión y fui funcionario durante su gobierno. Es valioso su aporte. No es habitual, pero a veces me ha hecho consultas, intercambiamos opiniones sobre cuestiones relacionadas al Banco Central".

Por último, el funcionario atribuyó la dificultad para acumular reservas por el alto nivel de importaciones: "Tenemos un nivel de importaciones alto. Las importaciones se han incrementado en un 205% en los primeros meses del año. Esto trae dificultades en nuestra balanza cambiaria y para acumular reservas. Lo que pedimos no es restringir las cantidades importaciones, sino que las empresas buscan financiamiento para importar".