No pierdas tiempo ni dólares: la herramienta que tenés al alcance de tu mano y puede ayudarte en tu bolsillo

El navegador cuenta con funciones avanzadas que comparan precios y ordenan los datos para elegir mejor.

Estas herramientas de IA te van a ayudar acuidar tus ingresos y acceder a los mejores precios.

Las compras online crecieron mucho en los últimos años, especialmente en dólares . Debido a este incremento, encontrar el mejor precio se volvió algo que puede demandar mucho tiempo y más aún cuando la información está repartida en distintas páginas.

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Es por eso que algunas herramientas digitales incorporaron funciones con inteligencia artificial para simplificar el proceso. Estas soluciones permiten comparar productos, revisar sus características, chequear diferencias de precios y reunir todos los datos en un solo lugar para facilitar la elección.

Una de las novedades recientes dentro del navegador Google Chrome es una función llamada Tab Compare . Este sistema reúne información de varias páginas abiertas y genera un resumen que facilita la comparación entre productos , sin tener que abrir diferentes pestañas para revisar precios, características o comentarios de otros compradores.

La IA puede ser usada para organizar el presupuesto y los gastos.

La herramienta Tab Compare organiza todos esos datos en una sola pantalla , para hacerlo, revisa cada pestaña activa y arma una tabla comparativa con información importante como el precio, las especificaciones técnicas y las valoraciones de usuarios.

La función también permite detectar diferencias entre productos similares que, a simple vista, pueden parecer iguales. Esta opción forma parte de un conjunto de herramientas desarrolladas por Google con el apoyo de su modelo de inteligencia artificial Gemini .

Otro ejemplo de estas mejoras es la integración de Google Lens en la versión de escritorio. Con esta función, el usuario puede seleccionar una imagen o un objeto dentro de una página y obtener resultados relacionados sin abandonar la pestaña actual.

computadora La herramienta de Google organiza una tabla comparativa con información relevante para tu compra. Freepik

3 plataformas de IA que ayudan a ahorrar

La inteligencia artificial también se usa en otras aplicaciones orientadas al manejo del dinero y a la organización de gastos. Algunas plataformas analizan los hábitos de consumo y brindan sugerencias para mejorar el control financiero.

RapidMiner

RapidMiner es una plataforma de análisis de datos que trabaja con inteligencia artificial. Su objetivo principal consiste en revisar grandes volúmenes de información para detectar patrones y tendencias. Este tipo de herramientas puede identificar riesgos o situaciones que generen pérdidas. Las empresas y organizaciones financieras recurren a este sistema para evaluar operaciones y prevenir problemas económicos.

Aunque su uso principal se vincula con el sector empresarial, la lógica que aplica esta plataforma sirve también para planificar el presupuesto personal.

Falcon Fraud Manager

Otra solución conocida es Falcon Fraud Manager, desarrollada por la empresa FICO. Este sistema analiza transacciones bancarias y detecta comportamientos sospechosos. La plataforma revisa millones de operaciones en tiempo real y cuando identifica un movimiento fuera de lo habitual, activa alertas para evitar fraudes o compras no autorizadas.

Este tipo de herramientas están hechas para la protección de cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

computadora A la hora de hacer compras online, la IA puede ayudarte a conseguir el mejor precio sin tener que estar mucho tiempo navegando. freepik.es

GAIA – Goin

La plataforma GAIA – Goin funciona como un asistente financiero digital. Su sistema examina ingresos, gastos y hábitos de consumo del usuario. A partir de esa información, la aplicación propone estrategias para organizar el presupuesto personal. También permite establecer objetivos de ahorro y planificar compras importantes.

Otra característica de este tipo de herramientas es la posibilidad de recibir recomendaciones basadas en el comportamiento financiero del usuario. El sistema analiza movimientos anteriores y sugiere ajustes para mejorar la administración del dinero.