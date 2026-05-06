De qué murió Ted Turner, el magnate de medios

En 1980, el empresario fundó la cadena de noticias CNN, el primer canal informativo que transmitía las 24 horas del día.

Ted Turner murió a los 87 años tras varios años de complicaciones vinculadas a la demencia con cuerpos de Lewy , una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las funciones cognitivas, la memoria y el comportamiento.

El empresario, fundador de CNN y una de las figuras más influyentes en los medios de comunicación, había revelado públicamente su diagnóstico en 2018 y desde entonces su estado de salud se fue deteriorando de forma gradual. La noticia del deceso fue confirmada por su empresa "Turner Enterprises" .

Ted Turner murió a los 87 años después de convivir durante años con demencia con cuerpos de Lewy , una enfermedad que provoca deterioro cognitivo progresivo y que lo fue alejando de la vida pública.

La enfermedad afectó su memoria, su capacidad de concentración y su autonomía, lo que derivó en un seguimiento permanente y redujo notablemente su actividad profesional.

En los últimos años, el empresario atravesó internaciones y complicaciones médicas asociadas a su condición, incluyendo episodios de debilidad general y una neumonía leve a comienzos de 2025, de la que logró recuperarse parcialmente en un centro de rehabilitación.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, declaró en un comunicado el presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide Mark Thompson.

Y agregó: “Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”.

Ted Turner

Quién fue Ted Turner

Robert Edward Turner nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Creció en una familia vinculada al negocio de la publicidad exterior, ya que su padre era propietario de una empresa de cartelería.

Luego, asistió a la Universidad Brown y fue vicepresidente de la Unión de Debate de Brown y capitán del equipo de vela. Inicialmente se especializó en obras clásicas, después orientó sus estudios hacia la economía, pero antes de recibir un diploma fue expulsado.

Después de la muerte de su padre en 1963, Ted asumió el control del negocio familiar pasó a ser presidente y director ejecutivo del negocio familiar.

En 1978, llegó a un acuerdo con una estación de radio, operada por estudiantes en el MIT, para obtener los derechos de la señal de la llamada WTBS por 50.000 dólares. Esto dio origen a su primera gran innovación: la creación de la llamada “superestación”, usando el acrónimo TBS.

Su mayor hito llegó en 1980 con la fundación de CNN (Cable News Network), el primer canal de noticias con una programación que abarcaba las 24 horas del día.

ted turner Turner Entreprises

La propuesta fue revolucionaria en su momento, ya que rompió con el esquema tradicional de los noticieros por franjas horarias y permitió la cobertura continua de eventos en tiempo real.

Uno de los momentos que consolidó su prestigio fue durante la Guerra del Golfo en 1991, cuando transmitió en vivo desde zonas de conflicto.

Ese año fue nombrado “Hombre del Año” por la revista TIME por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

Con el tiempo, el magnate amplió su imperio con canales como TNT, TBS, Cartoon Network y Turner Classic Movies, además de incursionar en el deporte como propietario del equipo de béisbol Atlanta Braves.

ted turner

En 1996 vendió parte de su empresa a Time Warner, pero continuó activo en el ámbito filantrópico: en 1998 donó 1.000 millones de dólares a la ONU, creando la Fundación de las Naciones Unidas, enfocada en temas como el medio ambiente, la salud global y el desarrollo sostenible. También impulsó proyectos de conservación de especies y fue un fuerte activista contra las armas nucleares.

Casado en tres ocasiones, la más conocida con la actriz Jane Fonda, Turner tuvo cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.