¿No sabes que regalarle a tu mamá por el Día de la Madre? Este supermercado tiene una imperdible oferta en celulares

La cadena ofrece descuentos exclusivos en smartphones a través de su plataforma online, con rebajas que llegan hasta el 30%.

Ya empezó el mes de la madre y con este muchos empiezan a pensar en un regalo diferente para mamá. En la época actual, una gran opción es sorprenderla con un nuevo celular y una de las principales cadenas de supermercados del país lanzó una promoción que puede ser la oportunidad perfecta.

Coto Digital habilitó descuentos en varios modelos de smartphones, con precios más bajos de lo normal y hasta con la posibilidad de pagar en cuotas .

El producto estrella de la promoción es el TECNO SPARK 20C 4G LTE de 6,5 pulgadas , un equipo libre de fabricación nacional. Su precio regular era de $179.999 , pero con el beneficio exclusivo para la comunidad Coto, queda en $125.999,30 , por lo que la rebaja es del 30% .

El celular se encuentra disponible únicamente en color negro y puede adquirirse a través de la página web de la cadena. Al tratarse de un equipo libre, puede usarse con cualquier compañía de telefonía móvil.

Además del Spark 20C, Coto también ofrece otros modelos en promoción, como el NOBLEX N62 4G LTE con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento en color azul, actualmente a $199.999, y el MOTOROLA MOTO E15 4G LTE con pantalla de 6,6 pulgadas, disponible a $179.999.

Así se puede acceder al descuento en COTO Digital

La promoción está disponible de forma exclusiva en la tienda online de Coto y no se acumula con otras ofertas vigentes. Para acceder al precio promocional, es necesario contar con el beneficio de la comunidad Coto, que permite obtener descuentos especiales en distintos productos.

El pago se puede realizar con la tarjeta de crédito dependiendo de las condiciones de cada banco, así que te da la posibilidad de financiar la compra en cuotas.