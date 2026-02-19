Escándalo: periodista australiana salió al aire borracha durante una transmisión olímpica y pidió disculpas públicas + Seguir en









Danika Mason, de Channel Nine, reconoció haber consumido alcohol antes de salir al aire durante la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y asumió la responsabilidad tras la viralización del momento.

Danika Mason, periodista australiana

La reconocida periodista australiana Danika Mason, de la cadena Channel Nine, ofreció disculpas públicas luego de protagonizar una intervención televisiva en la que evidenció signos de haber ingerido alcohol durante la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cronista, de 31 años, realizaba un móvil en vivo desde los Alpes italianos cuando su discurso comenzó a mostrarse confuso y con dificultades de articulación. Durante su participación, realizó comentarios inconexos que incluyeron referencias al precio del café en Italia y temas sin relación directa con el evento deportivo, lo que sorprendió a sus colegas en el estudio.

El pedido de disculpas de la periodista australiana El fragmento se difundió rápidamente en redes sociales, generando repercusión internacional. Posteriormente, la periodista reconoció haber cometido un error de criterio. “Quiero disculparme, estoy avergonzada. Evalué mal la situación”, expresó, y admitió que no debería haber consumido alcohol antes de la transmisión, especialmente considerando las condiciones climáticas y la exigencia del trabajo en altura.

juegos olimpicos Mason también señaló que factores como el frío extremo y la falta de alimentación pudieron haber agravado la situación, aunque dejó en claro que asume plenamente su responsabilidad.

Desde el estudio, su compañero Karl Stefanovic, una de las figuras más conocidas de la televisión australiana, buscó bajar la tensión con un mensaje de respaldo, restando dramatismo al episodio.

El incidente reabrió el debate sobre las exigencias de las coberturas internacionales en condiciones extremas y la presión que enfrentan los profesionales durante transmisiones en vivo de eventos globales.