Salario de empleadas domésticas: el Gobierno convocó a una reunión para actualizar el sueldo mínimo de trabajadores de casas particulares

Tras la incorporación total del bono extraordinario otorgado a fines de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) analizará la evolución de las remuneraciones del sector. La reunión fue convocada para el 24 de febrero.

El Gobierno convocó a una sesión plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) con el objetivo de evaluar una actualización del salario mínimo del personal doméstico . La decisión se oficializó mediante una publicación en el Boletín Oficial .

A través de la Resolución 1/2026 , la presidenta de la CNTCP, Sara Gatti , confirmó que el encuentro se realizará el 24 de febrero de 2026 a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , dependiente del Ministerio de Capital Humano , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según se detalló, la reunión podrá desarrollarse de manera presencial en Av. Leandro N. Alem 628, piso 3°, o bien en formato virtual, de acuerdo con lo previsto en la Resolución Nº 344/2020 .

En el orden del día se fijó el “ análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844 ”, norma que regula la actividad.

Pese a la convocatoria, no está previsto que haya cambios en los haberes correspondientes a febrero. De este modo, los valores se mantendrían en línea con los liquidados en enero, luego de que se incorporara plenamente el bono extraordinario abonado en noviembre y diciembre de 2025.

El último acuerdo paritario había sumado ese adicional, con montos diferenciados según la carga horaria semanal: $6.000 para jornadas de hasta 12 horas; $9.000 entre 12 y 16 horas; y $14.000 para más de 16 horas semanales.

Con esa integración, en febrero de 2026 las remuneraciones mínimas para tareas generales serán de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales con retiro, y de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales sin retiro. Estos valores rigen en todo el país y deben aplicarse tanto a nuevas contrataciones como a vínculos laborales ya vigentes.

Registro obligatorio y recibo de sueldo

La normativa vigente también establece la obligación de inscribir a las trabajadoras en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA), independientemente de la modalidad contractual o de la cantidad de horas trabajadas.

El trámite se realiza a través del sitio oficial, donde el empleador debe cargar los datos personales, el domicilio de prestación de tareas, las condiciones laborales y la modalidad de pago. Durante el proceso se solicita el CUIL de la trabajadora, la validación de la información y el detalle de las características del vínculo.

Antes de finalizar, el sistema exhibe un resumen con la posibilidad de rectificar o confirmar los datos ingresados, lo que garantiza el acceso a la cobertura social y a los aportes obligatorios.

En cuanto a la liquidación, el recibo de sueldo debe consignar el salario básico, los adicionales y los descuentos correspondientes. El sistema digital de ARCA permite generar el comprobante en línea, incluyendo el detalle de la integración del bono extraordinario, los datos de la relación laboral y los aportes efectuados, documento clave para respaldar los derechos del personal de casas particulares.