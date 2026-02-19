Se registró un temblor en Mar del Plata: sismo de 4,9 puntos bajo el mar

El temblor ocurrió a las 8:15 de la mañana, tuvo epicentro a 151 kilómetros al sur de la ciudad y alcanzó los 9 kilómetros de profundidad.

Un sismo de 4,9 puntos sorprendió este jueves por la mañana a vecinos y turistas de Mar del Plata , que a las 8:15 advirtieron una leve vibración en edificios y viviendas.

El temblor tuvo su epicentro mar adentro, a unos 151 kilómetros al sur de la ciudad balnearia y a una profundidad de 9 kilómetros , según confirmaron los organismos oficiales. En distintos barrios de "La Feliz", especialmente en los más cercanos a la costa, y en localidades como Miramar y Sierra de los Padres se registraron los primeros balanceos.

Si bien generó inquietud y que la noticia se difundiera rápidamente en redes sociales, fue catalogado como de intensidad débil y no provocó daños ni heridos .

Además, las autoridades descartaron cualquier riesgo de tsunami y señalaron que se trató de un evento aislado. A continuación, conocé los detalles.

De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) , el movimiento alcanzó una magnitud de 4,9 y se produjo a una profundidad de 9 kilómetros a las 8:15 de la mañana.

El epicentro fue localizado en el Mar Argentino, a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata, 160 kilómetros al sudeste de Necochea y 282 kilómetros al sudeste de Tandil.

La intensidad fue clasificada como III (muy débil), lo que implica que puede ser percibido por algunas personas en reposo, especialmente en edificios, pero que no genera daños estructurales. En este tipo de eventos, es habitual que los objetos colgantes se muevan levemente y que se perciba una vibración similar al paso de un camión.

Desde el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) indicaron que el evento fue marcado inicialmente con color rojo en el sistema interno, lo que no refiere a peligrosidad sino a que debió ser revisado por un sismólogo antes de su confirmación definitiva.

En paralelo, el sistema de alertas sísmicas de Android envió notificaciones a usuarios de la zona pocos minutos después, lo que contribuyó a la rápida difusión de la noticia. Algunos vecinos describieron que “vibraba el piso” o que “se movieron las camas y las lámparas”, sobre todo en pisos altos.

En barrios del sur marplatense y en Miramar se registraron más reportes, debido a la cercanía relativa con el punto del epicentro. Aunque también se sumaron novedades de quienes viven en La Perla o Plaza Mitre.

Alejandro, residente de “La Feliz”, dialogó con el medio 0223.com.ar y contó que “fueron unos pocos segundos pero tembló todo“.

El geólogo Federico Isla detalló al mismo portal que podría haber un leve aumento del oleaje pero “no hay alerta de tsunami”.

Cuáles son los riesgos de un sismo bajo el mar

Cuando un sismo se produce bajo el mar, el nivel de riesgo depende de una combinación de variables geológicas que determinan su impacto real en la costa.

La magnitud es uno de los factores centrales, ya que indica cuánta energía se liberó en el punto de ruptura: si es elevada, tiene mayor capacidad de generar efectos secundarios.

La profundidad, por su parte, influye directamente en cómo se propagan las ondas. Los movimientos más superficiales tienden a sentirse con intensidad, mientras que los más profundos suelen disipar parte de su energía antes de alcanzar la superficie.

Otro elemento clave es el tipo de desplazamiento que se produce en el fondo oceánico. Los sismos que implican un movimiento vertical significativo son los que pueden alterar grandes volúmenes de agua y, en ciertos escenarios, desencadenar tsunamis.

Sin embargo, este tipo de fenómeno requiere condiciones muy específicas que no se presentan en la mayoría de los eventos moderados o débiles, como lo que sucedió en Mar del Plata, donde la ruptura no generó un levantamiento abrupto y el agua solo registra más oleaje.

La distancia entre el epicentro y la línea costera también reduce los riesgos. A mayor alejamiento, mayor atenuación de la energía antes de impactar en tierra firme. En esos casos, los efectos suelen limitarse a vibraciones leves en edificios altos, oscilación de objetos suspendidos y una sensación de balanceo.

La posibilidad de daños estructurales es extremadamente baja cuando la intensidad es débil y el punto de origen se encuentra a más de 100 kilómetros de la costa.

Además, los fenómenos de este estilo, no provocan consecuencias operativas para puertos o embarcaciones. Y la eventual afección de cables submarinos o instalaciones en el lecho oceánico suele asociarse a movimientos mucho más bruscos.