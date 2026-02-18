Desde el cambio de Gobierno, por cada 10 asalariados que se perdieron se crearon 5 monotributistas

Un reciente informe del IARAF dio cuenta del fuerte descenso en la cantidad de asalariados tanto del sector público como privado, mientras que en paralelo se observó un incremento en el cuentapropismo.

La industria y el comercio son los sectores que lideran las pérdidas en puestos de trabajo.

Con el debate en torno al proyecto de modernización laboral y el cierre de FATE de fondo, un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) destacó el aumento de la precarización laboral desde la asunción de Javier Milei. Halló que desde noviembre de 2023 hasta el mismo mes de 2025, último dato disponible, se creó "medio monotributo" por cada puesto en relación de dependencia perdido.

Desde IARAF explicaron que "en relación con noviembre de 2023, mes previo a la asunción del gobierno nacional actual, hay 192.000 asalariados privados menos y 78.800 asalariados públicos menos ", totalizando unos 270.800 asalariados registrados menos. Por otra parte, los monotributos aumentaron en igual período en 137.400.

"Si se hace la relación entre caída de empleos asalariados formales y aumento de monotributistas, se tiene que, por cada empleo asalariado menos, se creó medio monotributo. Es decir que, por cada 10 trabajadores asalariados registrados menos, se crearon 5 monotributos ", explicó el director del IARAF , Nadin Argarañaz, que agregó que " la relación máxima se había dado en junio de 2025 , cuando llegó a 8".

De manera similar, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma , Luis Campos , explicó que "en el sector privado van 6 meses seguidos de caídas mensuales en torno al 0,2%", tomando de base los datos del SIPA.

Se trata de "los peores valores desde el primer trimestre de 2024, aunque la tendencia actual es más preocupante ", debido a que "aquello podía ser un reacomodamiento temporal", mientras que "esto es más sostenido" .

"En los últimos meses la destrucción de empleo formal se explica por la caída de la industria y más recientemente por el comercio. Muy diferente a la situación de comienzos de 2024, cuando el derrape era liderado por la construcción (que ahora está estable)", detalló en un posteo en sus redes sociales.

En este sentido, comentó que "la fase de destrucción de empleo formal en el sector privado lleva más de dos años", con "casi 230.000 trabajadores" menos. "Para tener un punto de comparación, en la crisis de 2018/19 fueron casi 300.000", comparó.

El avance del cuentapropismo

No es el primer informe que da cuenta de la precarización laboral. Hace unos días, un informe de Politikón Chaco halló que la modalidadcuenta propista representó al 24,5% de los trabajadores en los principales 32 aglomerados urbanos durante el tercer trimestre del año pasado.

Se trata de su segundo nivel más alto desde 2016, apenas por debajo del 25% alcanzado en 2020 durante la pandemia. Allí también se halló que la participación del empleo asalariado, en tanto, registró el segundo valor más bajo del período (71,9%), solo por encima de 2020.