Certificado digital de trabajo: qué es, cómo funciona y los cambios para empleados y empresas

La resolución reglamenta los cambios laborales introducidos por la Ley 27.802.

La nueva normativa incorpora certificados digitales y reorganiza el sistema vigente. El sistema utilizará datos salariales y aportes registrados en las bases de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este lunes un nuevo esquema para la emisión del certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5848/2026, publicada en el Boletín Oficial, y habilita la confección y entrega del documento en formato digital.

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La modificación reglamenta los cambios incorporados por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que incorporó la posibilidad de poner a disposición de los trabajadores los certificados laborales en soporte físico o digital, e incluso a través de plataformas online oficiales.

El certificado de trabajo es el documento que el empleador debe entregar al trabajador cuando finaliza la relación laboral, cualquiera sea la causa de extinción del contrato. Allí se consignan datos vinculados al vínculo laboral, remuneraciones y aportes realizados durante el período trabajado.

Hasta ahora, la emisión estaba regulada por sistemas previos de AFIP y debía confeccionarse mediante herramientas específicas. Con la nueva resolución, ARCA reorganizó y actualizó el esquema vigente para adaptarlo a la digitalización de trámites laborales.

Cómo funcionará el nuevo sistema digital de ARCA

La resolución establece que el certificado deberá confeccionarse a través del sistema “Simplificación Registral”, disponible en el sitio web oficial de ARCA, utilizando clave fiscal nivel 2 o superior. El documento se emitirá mediante el formulario F.984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.

El nuevo esquema prevé dos modalidades:

Formato digital: el certificado será emitido electrónicamente y la validación del empleador se realizará mediante el ingreso con clave fiscal, sin necesidad de incorporar firma digital.

el certificado será emitido electrónicamente y la validación del empleador se realizará mediante el ingreso con clave fiscal, sin necesidad de incorporar firma digital. Formato físico: continuará vigente el sistema tradicional, con impresión por duplicado y firmas del empleador y del trabajador.

Además, el trabajador podrá acceder al documento digital a través del servicio “Trabajo en Blanco”, disponible en la página oficial del organismo.

Qué cambios habrá para los trabajadores

Con la nueva reglamentación, los empleados podrán descargar online el certificado emitido digitalmente por su empleador directamente desde el servicio “Trabajo en Blanco”.

La resolución también amplió las funcionalidades del sistema y ratificó la disponibilidad del “Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL)”, un documento que reúne información sobre remuneraciones declaradas, aportes previsionales y situación registral de los últimos seis meses.

El CDIL contará con un código QR que permitirá verificar su autenticidad desde un dispositivo móvil y consultar datos como fecha de emisión, remuneraciones, aportes a la seguridad social y datos del empleador.

Qué obligaciones tendrán las empresas

Para confeccionar los certificados, ARCA utilizará información proveniente de sus bases de datos sobre altas y bajas laborales, liquidaciones salariales y declaraciones juradas de aportes y contribuciones a la seguridad social.

En los casos en que el certificado incluya períodos anteriores a julio de 1994, el empleador deberá complementar la información digital con documentación confeccionada sobre la base de registros históricos laborales y libros de sueldos y jornales.

La normativa también aclara que, en caso de optar por el formato físico, el certificado deberá quedar disponible en la sede de la empresa para su entrega al trabajador.

Los cambios normativos que introdujo ARCA

Como parte de la reorganización del sistema, ARCA derogó la Resolución General 2.316 y eliminó el Título III de la Resolución General 5.250, con el objetivo de “ordenar y sistematizar la normativa vigente”.

La resolución también establece que el Certificado de Servicios y Remuneraciones continuará confeccionándose a través del sistema informático de ANSES, accesible desde “Simplificación Registral”. Las disposiciones entraron en vigencia este lunes, día de su publicación en el Boletín Oficial.

La norma completa