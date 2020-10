La era que viene: crecimiento lento, baja inflación y alta deuda

Mientras los principales think tank del mundo siguen debatiendo “lo que viene”, uno de ellos, The Economist Intelligence Unit, ha planteado recientemente si la nueva se caracterizará por ser de crecimiento lento, baja inflación y alta deuda, por lo que interroga si la pandemia nos convertirá a todos en japoneses. Vale recordar que hasta el comienzo del brote de coronavirus, Japón se consideraba una rareza económica, porque después del estallido de las burbujas inmobiliarias y bursátiles niponas en 1989, la economía se desplomó abruptamente antes de pasar por una “década perdida” de débil crecimiento entre 1991 y 2001. Ahí el Gobierno japonés de Kiichi Miyazawa y subsiguientes trataron de impulsar la actividad a través de programas de estímulos fiscales, que incrementaron la relación deuda/PIB en torno al 240%. Pero las medidas fracasaron y la moderada demanda significó que la inflación se mantuvo obstinadamente baja. Con un panorama demográfico sombrío, la economía se caracterizó por un crecimiento lento, baja inflación y alta deuda, lo que, según EIU, se convertirán en características comunes de las economías avanzadas en las próximas décadas. “El impacto de estas condiciones sin precedentes cambiará las reglas del juego para la economía mundial. Puede que la pandemia no dure una vez que se encuentre una vacuna. Sin embargo, la zombificación posterior al coronavirus de las economías avanzadas parece estar aquí para quedarse”, sostiene.