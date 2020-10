Los errores no forzados de todo el cuadro político pegan en pymes y el comercio

Cuando toda esta maldición pandémica global comenzaba en marzo se anticipaban números muy delicados para el devenir económico. Ahora sabemos de qué se tratan esos números. Para el mundo desarrollado caídas de dos dígitos son un rasguño con cicatrización en el tiempo a partir de salvatajes de asistencia fiscal muy fuertes. Para Argentina, hoy un país subdesarrollado y con un cuadro macroeconómico que no logra estabilizar sigue siendo una herida profunda. La política no entra en razón y no entiende de torniquetes para evitar más daños y sigue apostando al “azar” y a que la recuperación del paciente llegará cuando la maldita pandemia se termine aún no se sabe cómo ni cuando. El programa de estabilización económica aún no está presente.