Por qué invertir en un plazo fijo por home banking a fin de mes

Lo que tienen que saber los ahorristas que quieren una inversión de bajo riesgo con intereses anteriormente pactados.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los ahorristas argentinos , que buscan una alternativa segura para colocar sus ahorros. Este instrumento financiero es una inversión de bajo riesgo donde depositas dinero en un banco por un tiempo determinado (el plazo mínimo es de 30 días) a cambio de una tasa de interés fija, recibiendo tu capital más los intereses al vencimiento. La persona que deposita el dinero conoce la ganancia de antemano y no puede retirar el dinero antes de la fecha pactada.

El sistema bancario ofrece distintas plataformas para realizar este tipo de inversión , y cada una posee diferencias en cuanto al rendimiento que se obtiene. En el caso del Banco de la Nación Argentina, los clientes pueden abrir un plazo fijo de forma presencial en una sucursal o bien mediante canales digitales como el home banking, la aplicación BNA+, entre otros.

Los bancos mantienen una diferencia clara entre las tasas ofrecidas según el canal de constitución. A fines de marzo de 2026 , las entidades financieras pagan una Tasa Nominal Anual (TNA) más alta para los plazos fijos realizados a través de home banking que a los que lo realizan de manera presencial en sucursales.

Esta política responde a la intención de incentivar el uso de canales digitales, que reducen costos operativos y agilizan las transacciones. Para los usuarios, esto se traduce en una ventaja directa: pueden obtener un mayor rendimiento sin necesidad de modificar el monto ni el plazo de la inversión.

Por ejemplo, si se invierten $500.000 a 30 días en un plazo fijo constituido en sucursal, con una TNA del 20,50%, la ganancia estimada es de $8.424,66. En cambio, si la misma operación se hace por home banking, donde la TNA es mas alta y llega a un 22%, el interés generado al finalizar el plazo es de $9.041,10.

La diferencia supera los $600 en solo un mes. La verdad es que a simple vista puede parecer una diferencia ínfima y que por lo tanto no importa el medio, pero si se renueva la inversión de manera consecutiva o a si pone a generar intereses a sumas más altas, la diferencia entre ambas se vuelve mas significativa.

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Por home banking

El plazo fijo que es constituido mediante home banking o a través de la aplicación BNA+, presenta una tasa de interés más alta que la que ofrecen en la sucursal física del banco. Este sistema permite abrir la inversión directamente desde una computadora, un teléfono celular o inclusive se puede realizar desde los cajeros automáticos que están conectados a la red Link.

Una gran ventaja es que las plataformas digitales del Banco Nación nos permiten consultar las tasas vigentes antes de confirmar la operación. El cliente puede simular el rendimiento del depósito al seleccionar el monto que desea invertir y el plazo elegido para la colocación. Otro beneficio de esto es que al poder consultar las tasas desde la comodidad de su casa, el ahorrista va a poder compararlas con las de otros bancos y tomar una decisión informada.

Por otra parte, el sistema electrónico transfiere el capital directamente desde la cuenta bancaria del usuario, lo que evita el manejo de dinero en efectivo y simplifica el proceso de constitución. A su vez están los sistemas de seguridad del home banking.

Asimismo, los canales digitales ofrecen franja horaria para operar. El cliente puede constituir el plazo fijo o revisarlo, sin depender del horario de atención de las sucursales y ahorrandose las filas interminables.

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Por sucursal

El plazo fijo abierto en una sucursal del Banco Nación mantiene el mismo esquema general de funcionamiento que la versión digital, aunque presenta una tasa de interés más baja.

El trámite en este caso se hace en la sucursal del banco mas cercana de donde esté el ahorrista, el personal del banco informa el rendimiento y plazo elegido para la inversión. También se pueden constituir depósitos en pesos como en dólares. El cliente puede definir en el momento si desea renovar automáticamente el plazo fijo cuando llegue la fecha de vencimiento o no.