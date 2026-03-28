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28 de marzo 2026 - 00:00

Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en abril 2026

El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios en la construcción en abril.

Los salarios en la construcción en abril.

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial pactada en marzo para abril de 2026, según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios de abril se mantienen respecto a los de marzo y febrero, donde hubo un incremento del 1,8%, luego de también haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.

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Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en abril de 2026

Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Oficial especializado: $5.470 por hora

  • Oficial: $4.679 por hora

  • Medio oficial: $4.324 por hora

  • Ayudante: $3.980 por hora

  • Sereno (mensual): $723.032 por mes

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut.

  • Oficial especializado: $6.071 por hora

  • Oficial: $5.196 por hora

  • Medio oficial: $4.793 por hora

  • Ayudante: $4.438 por hora

  • Sereno (mensual): $805.489 por mes

Zona C

Santa Cruz.

  • Oficial especializado: $8.397 por hora

  • Oficial: $7.873 por hora

  • Medio oficial: $7.597 por hora

  • Ayudante: $7.377 por hora

  • Sereno (mensual): $1.208.753 por mes

Zona C-Austral

Tierra del Fuego.

  • Oficial especializado: $10.940 por hora

  • Oficial: $9.358 por hora

  • Medio oficial: $8.648 por hora

  • Ayudante: $7.960 por hora

  • Sereno (mensual): $1.446.064 por mes

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