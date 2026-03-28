Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en abril 2026 + Seguir en









El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios en la construcción en abril.

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial pactada en marzo para abril de 2026, según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

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Los salarios de abril se mantienen respecto a los de marzo y febrero, donde hubo un incremento del 1,8%, luego de también haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.

Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en abril de 2026 Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.470 por hora

Oficial: $4.679 por hora

Medio oficial: $4.324 por hora

Ayudante: $3.980 por hora

Sereno (mensual): $723.032 por mes Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut. Oficial especializado: $6.071 por hora

Oficial: $5.196 por hora

Medio oficial: $4.793 por hora

Ayudante: $4.438 por hora

Sereno (mensual): $805.489 por mes Zona C Santa Cruz. Oficial especializado: $8.397 por hora

Oficial: $7.873 por hora

Medio oficial: $7.597 por hora

Ayudante: $7.377 por hora

Sereno (mensual): $1.208.753 por mes Zona C-Austral Tierra del Fuego. Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9.358 por hora

Medio oficial: $8.648 por hora

Ayudante: $7.960 por hora

Sereno (mensual): $1.446.064 por mes

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