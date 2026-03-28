Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial pactada en marzo para abril de 2026, según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.
Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en abril 2026
El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.
-
Por qué cobrás lo que cobrás: la psicología oculta detrás de tu sueldo
-
El salario real se acelera y crece un 2% por la drástica baja de la inflación
Los salarios de abril se mantienen respecto a los de marzo y febrero, donde hubo un incremento del 1,8%, luego de también haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.
Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en abril de 2026
Zona A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
-
Oficial especializado: $5.470 por hora
Oficial: $4.679 por hora
Medio oficial: $4.324 por hora
Ayudante: $3.980 por hora
Sereno (mensual): $723.032 por mes
Zona B
Neuquén, Río Negro y Chubut.
-
Oficial especializado: $6.071 por hora
Oficial: $5.196 por hora
Medio oficial: $4.793 por hora
Ayudante: $4.438 por hora
Sereno (mensual): $805.489 por mes
Zona C
Santa Cruz.
-
Oficial especializado: $8.397 por hora
Oficial: $7.873 por hora
Medio oficial: $7.597 por hora
Ayudante: $7.377 por hora
Sereno (mensual): $1.208.753 por mes
Zona C-Austral
Tierra del Fuego.
-
Oficial especializado: $10.940 por hora
Oficial: $9.358 por hora
Medio oficial: $8.648 por hora
Ayudante: $7.960 por hora
Sereno (mensual): $1.446.064 por mes
- Temas
- Salarios
- paritarias
- Construcción
- UOCRA
Dejá tu comentario