Paritarias de Comercio: cuánto cobrarán en abril de 2026 con el acuerdo vigente + Seguir en









El esquema acordado para el sector entra en una nueva etapa: los refuerzos fijos se incorporan al salario básico y, además, se suma el primer tramo del nuevo aumento trimestral firmado por FAECyS, junto con un bono extraordinario de $120.000.

El nuevo acuerdo paritario de Comercio sumó una suba del 5% trimestral y un bono de $120.000, en un abril en el que además se incorporan al básico las sumas fijas que se venían pagando por separado. Foto: 0221

Los empleados de comercio tendrán en abril de 2026 una actualización relevante en sus haberes a partir de la entrada en vigencia de un cambio previsto en el último acuerdo paritario del sector. Pero a esa modificación se sumó un dato nuevo en las últimas horas: la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó con las cámaras empresarias una nueva suba salarial para el trimestre abril-mayo-junio, con un incremento total del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todas las categorías.

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La medida surge del entendimiento firmado en diciembre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias, y alcanza a todas las categorías del convenio. En concreto, los $40.000 y $60.000 que se venían abonando como refuerzo dejan de figurar como conceptos no remunerativos y quedan integrados de forma definitiva al salario básico. A eso se suma ahora el nuevo esquema trimestral, que prevé una suba del 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.

Ese cambio no solo reordena el recibo de sueldo, sino que además tiene efectos sobre otros ítems. Al aumentar el básico, también se modifica la base de cálculo de adicionales como horas extras, aguinaldo, antigüedad e indemnizaciones, lo que representa una mejora técnica y salarial para los trabajadores del sector. En paralelo, el nuevo acuerdo incorpora un bono extraordinario de $120.000, que se liquidará por separado.

Qué cobrarán los empleados de comercio en abril de 2026 Con la incorporación de esas sumas al básico y la aplicación del 2% correspondiente a abril, las escalas brutas para jornada completa quedan de la siguiente manera. Estos montos surgen de una proyección sobre la escala de abril ya vigente y deberán ser refrendados por la circular salarial oficial del nuevo acuerdo.

Maestranza

Categoría A: $1.178.911

$1.178.911 Categoría B: $1.182.029

$1.182.029 Categoría C: $1.192.951 Administrativos Categoría A: $1.190.613

$1.190.613 Categoría B: $1.195.297

$1.195.297 Categoría C: $1.199.977

$1.199.977 Categoría D: $1.214.022

$1.214.022 Categoría E: $1.225.724

$1.225.724 Categoría F: $1.242.889 Cajeros Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.199.977

$1.199.977 Categoría C: $1.207.000 Auxiliares Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.202.315

$1.202.315 Categoría C: $1.228.065 Auxiliares especializados Categoría A: $1.203.879

$1.203.879 Categoría B: $1.217.922 Vendedores Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.217.925

$1.217.925 Categoría C: $1.225.724

$1.225.724 Categoría D: $1.242.889 Estos valores corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final. Tampoco incluyen el bono extraordinario de $120.000, que se abonará por separado. Qué cambia desde abril con el acuerdo vigente Hasta marzo, los trabajadores mercantiles cobraban dos sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, acordadas como refuerzo dentro de la paritaria. Desde abril, esos montos quedan incorporados al básico convencional, por lo que dejan de pagarse por separado y pasan a integrar de manera permanente la estructura salarial. La modificación tiene impacto directo en todos los conceptos que se calculan sobre el salario remunerativo. Entre ellos, se encuentran las horas extras, que se abonan con recargo del 50% en días hábiles y del 100% en fines de semana y feriados, además del Sueldo Anual Complementario y las eventuales indemnizaciones. A ese cambio ahora se suma el nuevo acuerdo paritario para abril, mayo y junio, con una mejora total del 5% y un bono de $120.000.

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