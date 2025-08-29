Paritarias: acuerdan una mejora salarial cuatrimestral para los trabajadores de heladerías

Desde el gremio destacaron que esta medida resulta clave, ya que no solo consolida el incremento sino que además sirve como base para futuros cálculos de haberes y adicionales, garantizando un efecto sostenido en la remuneración de los trabajadores.

La Federación de Trabajadores Pasteleros selló un nuevo acuerdo paritario con la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, destinado a los empleados encuadrados en la Rama Heladería, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Nº273/96. La negociación, encabezada por el titular del gremio, Luis Hlebowicz , establece un esquema de recomposición salarial que combina asignaciones no remunerativas y un incremento directo al salario básico, consolidando así la mejora en los haberes del sector.

Desde la entidad gremial remarcaron que la recomposición salarial se enmarca en un esfuerzo por equilibrar los ingresos con el costo de vida, reafirmando la importancia de las paritarias como herramienta central de protección de los derechos laborales.

El acuerdo prevé una serie de incrementos escalonados durante los próximos meses. Para agosto, los trabajadores recibirán una asignación no remunerativa del 3% sobre su salario, mientras que en septiembre y octubre se aplicarán ajustes de 5% y 7% respectivamente, también en carácter no remunerativo.

Según explicaron desde la Federación de Pasteleros, este mecanismo permite trasladar mejoras inmediatas al bolsillo de los empleados sin afectar de manera directa la estructura salarial central hasta la incorporación definitiva al básico.

El punto culminante del convenio se concretará en noviembre, cuando se aplicará un aumento del 7% que se incorporará directamente al salario básico de todas las categorías.

En este contexto, la Federación de Trabajadores Pasteleros subrayó su objetivo de brindar alivio económico a los empleados del sector heladero, en un escenario de negociación permanente que busca preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.